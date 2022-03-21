Бывшие Эмбер Херд Илон Маск и Джеймс Франко поддержат в суде Джонни Деппа

И Джеймсу Франко, и Илону Маску будет что рассказать судье.

Актер Джеймс Франко и основатель компаний Tesla SpaceX Илон Маск, у каждого из которых были отношения с голливудской актрисой Эмбер Херд, дадут показания против нее в суде по делу о клевете, где Джонни Депп пытается отсудить у бывшей жены $50 млн моральной компенсации за разрушенную карьеру, сообщает Deadline.

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Причиной, по которой Франко станет свидетелем, является его предположительный роман с Херд в 2016 году (она и Депп были на тот момент еще женаты). Защита Деппа настаивает на допросе актера: из материалов камер видеонаблюдения известно, что в мае 2016 года Франко и Херд находились в одном лифте, сразу после бытовой драки с Деппом. Адвокаты намерены расспросить Франко, видел ли он синяки на лице Эмбер, или та соврала в суде.

Долго откладываемое судебное разбирательство должно начаться в следующем месяце, и к Франко и Маску присоединятся звезда WandaVision Пол Беттани, а также представители компании Walt Disney и Warner Bros.

Франко и Маск, фигурирующие в списке свидетелей Херд, были втянуты в дело после того, как Депп обвинил их в романе с его бывшей женой.

Депп подал иск о клевете против Эмбер в 2019 году после того, как звезда "Аквамена" написала в 2018 году статью в The Washington Post, в которой описала себя как жертву домашнего насилия.

Согласно документам, полученным Bloomberg, и звезда "Пиратов Карибского моря", и Херд будут давать показания лично. Однако Беттани, Франко и Маск выступят в суде виртуально.

Не сумев перенести дело в Калифорнию или закрыть, Херд подала встречный иск на Деппа на $100 миллионов долларов в сентябре 2020 года.

Депп и Херд были женаты с 2015 по 2017 год. В ноябре прошлого года актер проиграл дело о клевете против News Group Newspapers после того, как The Sun назвала его "мужем-насильником".

Судебный процесс должен начаться 11 апреля в здании суда округа Фэрфакс в Вирджинии.

Напомним, против Эмбер Херд начали новое расследование в Австралии из-за обмана на таможне.