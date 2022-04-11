Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд показала дочку, що підросла

Фото дитини з'явилося незадовго до початку гучного судового процесу між Джонні Депп і Ембер Герд.

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35-річна американська актриса Ембер Герд, яка стала матір'ю минулого року, опублікувала в соцмережі нове фото своєї доньки. На знімку Уна Пейдж Герд, якій 8 квітня виповнився рік, сидить на підлозі поряд із усміхненою матір'ю та грає рожевими повітряними кульками. На дівчинці – джинсовий комбінезон і шкарпетки, а Ембер позує в джинсах і темній блузі.

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У підписі до знімку Герд зазначила, що досі не може повірити, що її дочка поруч із нею, і назвала перший рік життя Уни найкращим.

Дівчинку Ембер народила сурогатна мати, оскільки раніше лікарі сказали, що сама Герд не зможе виносити дитину. Ім'я малеча отримала на честь матері акторки. Ім'я Уна має шотландське походження й означає "чистий і святий".

Незважаючи на променисту посмішку на фото з донькою, зараз у житті Ембер згущуються хмари, оскільки незабаром розпочнеться судовий процес на $100 млн. Вона заявила, що "продовжує платити ціну, яку жінки платять за "виступ проти чоловіків при владі".

На своїй сторінці в Instagram зірка написала, що сподівається, що вона та Джонні зможуть "рушити далі" після справи про наклеп.

За її словами, Депп подав на неї до суду за статтю у Washington Post 2018 року, яку вона написала, розповідаючи про свій досвід насильства та домашнього насильства.

"Я ніколи не називала на ім'я, я писала про ціну, яку жінки платять за виступи проти чоловіків при владі", — сказала вона.

58-річний Депп подав до суду на $50 млн через статтю, а Герд відреагувала зустрічним позовом на суму вдвічі вищу. Засідання відбудеться в будівлі суду Вірджинії, де закони штату про дифамацію м'якіші. Окрім того, онлайн-видання Washington Post публікуються через сервери, розташовані в окрузі Ферфакс.

Адвокати Деппа посилаються на статтю 2018 року під назвою: "Я виступала проти сексуального насильства та зіткнулася з гнівом нашої культури". У ній "хибно мається на увазі", що Герд зазнавала фізичного та сексуального насильства під час шлюбу з голлівудським актором.

Цей матеріал ударив по репутації Деппа, оскільки Голлівуд "скасував" його, не особливо вникаючи в деталі скандалу.

Очікується, що адвокати Герд стверджуватимуть, що її потрібно захистити від позову про наклеп через закон Вірджинії, відомий як положення про боротьбу з ляпасом (Стратегічний судовий процес проти участі громадськості). Положення призначене для захисту людей від неприємних судових позовів, коли вони говорять про питання, що становлять суспільний інтерес.

Адвокатка Герд, Елейн Бредегоф, каже, що стаття торкається дуже серйозної проблеми домашнього насильства.

Нагадаємо, Герд вже зазнала поразки в судових позовах із колишнім чоловіком, а також знову опинилася під слідством. Актор стверджує, що він має докази брехні з боку Ембер.