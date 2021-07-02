Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд уперше стала матір'ю (фото)

Акторка приховувала народження дитини майже три місяці. Дівчинка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері.

35-річна голлівудська акторка і колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд повідомила про те, що вперше стала матір'ю, і опублікувала фото з новонародженою дочкою на своїй сторінці в Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією акторки, дівчинка, яку звати Уна Пейдж Герд, з'явилася на світ ще 8 квітня.

"Я так рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати про одну з найбільш фундаментальних частин нашої долі так", — йдеться в повідомленні.

Зірка пояснила, чому так довго приховувала новий статус:

"Я сподіваюся, що ми підійшли до того моменту, коли відмова від обручки для дитячого ліжечка стала нормою. Частина мене хоче відстоювати, що моє особисте життя нікого не стосується. Я також розумію, що характер моєї роботи змушує мене контролювати це".

[ + – ] Одне з імен дівчинки дане їй на честь покійної матері акторки Фото: Amber Heard/Twitter

За словами акторки, дочка, названа Пейдж на честь матері акторки, стала "початком її життя, що залишилося". Ім'я Уна має шотландське походження та означає "чистий і святий".

Видання Page Six дізналося, що дівчинку Ембер народила сурогатна мати, оскільки раніше лікарі сказали, що самостійно Герд не зможе виносити дитину.

"Уна просто чудова, а Ембер у захваті. Вона завжди знала, що хоче бути мамою, і це її найбільше бажання збулося. Вона так вдячна чудовій жінці, яка допомогла Уні увійти в її життя", — розповіло джерело журналістам.

Найважливішим для акторки є те, що вона відкрито розповідає про народження дівчинки.

"Так багато жінок, які не можуть завагітніти, і стурбовані та збентежені через це. Ембер хоче, щоб вони відчували підтримку і розуміли, що є безліч способів завести дитину, навіть якщо у вас проблеми з фертильністю", — додав інсайдер.

Наразі Герд має стосунки з кінематографістом Бʼянкою Бутті, з якою вона зустрічається із січня 2020 року. Однак не так давно вона вирішила самостійно завести дитину, і "пишається" тим, що є єдиною законною матірʼю Уни.

Свою матір акторка втратила в травні 2020 року, яка померла в 63 роки, і була спустошена й убита горем. Дитина стала для неї зціленням і сенсом життя.

Зараз Герд знімається в продовженні фільму "Аквамен 2". Раніше вона зіграла в таких картинах як "Аквамен", "Ліга справедливості", а також "Ромовий щоденник", в якому знялася разом із колишнім чоловіком Джонні Деппом

Дитина з'явилася на світ майже через п'ять років після скандального розлучення Герд і Деппа. Пара зв'язала себе узами шлюбу в 2015 році, але через два роки розлучилася. Акторка звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві, і через гучні судові розгляди він зазнав серйозних кар'єрних і репутаційних втрат. Незважаючи на програні суди, нещодавно він заявив, що має вагомі докази брехні з боку експодружжя, і має намір продовжити боротьбу.