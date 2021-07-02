Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд уперше стала матір'ю (фото)
Акторка приховувала народження дитини майже три місяці. Дівчинка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері.
35-річна голлівудська акторка і колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд повідомила про те, що вперше стала матір'ю, і опублікувала фото з новонародженою дочкою на своїй сторінці в Twitter.
За інформацією акторки, дівчинка, яку звати Уна Пейдж Герд, з'явилася на світ ще 8 квітня.
"Я так рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати про одну з найбільш фундаментальних частин нашої долі так", — йдеться в повідомленні.
Зірка пояснила, чому так довго приховувала новий статус:
"Я сподіваюся, що ми підійшли до того моменту, коли відмова від обручки для дитячого ліжечка стала нормою. Частина мене хоче відстоювати, що моє особисте життя нікого не стосується. Я також розумію, що характер моєї роботи змушує мене контролювати це".
За словами акторки, дочка, названа Пейдж на честь матері акторки, стала "початком її життя, що залишилося". Ім'я Уна має шотландське походження та означає "чистий і святий".
Видання Page Six дізналося, що дівчинку Ембер народила сурогатна мати, оскільки раніше лікарі сказали, що самостійно Герд не зможе виносити дитину.
"Уна просто чудова, а Ембер у захваті. Вона завжди знала, що хоче бути мамою, і це її найбільше бажання збулося. Вона так вдячна чудовій жінці, яка допомогла Уні увійти в її життя", — розповіло джерело журналістам.
Найважливішим для акторки є те, що вона відкрито розповідає про народження дівчинки.
"Так багато жінок, які не можуть завагітніти, і стурбовані та збентежені через це. Ембер хоче, щоб вони відчували підтримку і розуміли, що є безліч способів завести дитину, навіть якщо у вас проблеми з фертильністю", — додав інсайдер.
Наразі Герд має стосунки з кінематографістом Бʼянкою Бутті, з якою вона зустрічається із січня 2020 року. Однак не так давно вона вирішила самостійно завести дитину, і "пишається" тим, що є єдиною законною матірʼю Уни.
Свою матір акторка втратила в травні 2020 року, яка померла в 63 роки, і була спустошена й убита горем. Дитина стала для неї зціленням і сенсом життя.
Зараз Герд знімається в продовженні фільму "Аквамен 2". Раніше вона зіграла в таких картинах як "Аквамен", "Ліга справедливості", а також "Ромовий щоденник", в якому знялася разом із колишнім чоловіком Джонні Деппом
Дитина з'явилася на світ майже через п'ять років після скандального розлучення Герд і Деппа. Пара зв'язала себе узами шлюбу в 2015 році, але через два роки розлучилася. Акторка звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві, і через гучні судові розгляди він зазнав серйозних кар'єрних і репутаційних втрат. Незважаючи на програні суди, нещодавно він заявив, що має вагомі докази брехні з боку експодружжя, і має намір продовжити боротьбу.