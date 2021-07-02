Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала матерью (фото)

Актриса скрывала рождение ребенка почти три месяца. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

35-летняя голливудская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о том, что впервые стала матерью, и опубликовала фото с новорожденной дочерью на своей странице в Twitter.

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По информации актрисы, девочка, которую зовут Уна Пейдж Херд, появилась на свет еще 8 апреля.

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом", – говорится в сообщении.

Знаменитость пояснила, почему так долго скрывала новый статус:

"Я надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда отказ от кольца для детской кроватки стал нормой. Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это".

[ + – ] Одно из имен девочки дано ей в честь покойной матери актрисы Фото: Amber Heard/Twitter

По словам актрисы, дочь, названная Пейдж в честь матери актрисы, стала "началом ее оставшейся жизни". Имя Уна имеет шотландское происхождение и означает "чистый и святой".

Издание Page Six узнало, что девочку Эмбер родила суррогатная мать, поскольку ранее врачи сказали, что сама Херд не сможет выносить ребенка.

"Уна просто великолепна, а Эмбер в восторге. Она всегда знала, что хочет быть мамой, и это ее самое большое желание сбылось. Она так благодарна замечательной женщине, которая помогла Уна войти в ее жизнь", – рассказала источник журналистам.

Самым важным для актрисы является то, что она открыто рассказывает о рождении девочки.

"Так много женщин, которые не могут забеременеть, и обеспокоены и смущены из-за этого. Эмбер хочет, чтобы они чувствовали поддержку и понимали, что есть множество способов завести ребенка, даже если у вас проблемы с фертильностью", – добавил инсайдер.

В настоящее время Херд состоит в отношениях с кинематографистом Бьянкой Бутти, с которой она встречается с января 2020 года. Однако не так давно она решила самостоятельно завести ребенка, и "гордится" тем, что является единственным законным родителем Уны.

Свою мать актриса потеряла в мае 2020 года, которая умерла в 63 года, и была опустошена и убита горем. Ребенок стал для нее исцелением и смыслом жизни.

Сейчас Херд снимается в продолжении фильма "Аквамен 2". Ранее она сыграла в таких картинах как "Аквамен", "Лига справедливости", а также "Ромовый дневник", в котором снялась вместе с бывшим мужем Джонни Деппом

Ребенок появился на свет почти через пять лет после скандального развода Херд и Деппа. Пара связала себя узами брака в 2015 году, но через два года развелась. Актриса обвинила бывшего супруга в домашнем насилии, и из-за громких судебных разбирательств он понес серьезные карьерные и репутационные потери. Несмотря на проигранные суды, недавно он заявил, что имеет веские доказательства лжи со стороны экс-супруги, и намерен продолжить борьбу.