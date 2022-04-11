Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд показала подросшую дочь

Фото ребенка появилось незадолго до начала громкого судебного процесса между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

35-летняя американская актриса Эмбер Херд, которая стала мамой в прошлом году, опубликовала в соцсети новое фото своей дочери. На снимке Уна Пейдж Херд, которой 8 апреля исполнился год, сидит на полу рядом с улыбающейся матерью и играет розовыми воздушными шариками. На девочке – джинсовый комбинезон и носки, а Эмбер позирует в джинсах и темной блузе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В подписи к снимку Херд отметила, что до сих пор не может поверить, что ее дочь рядом с ней, и назвала первый год жизни Уны лучшим.

Девочку Эмбер родила суррогатная мать, поскольку ранее врачи сказали, что сама Херд не сможет выносить ребенка. Имя малышка получила в честь матери актрисы. Имя Уна имеет шотландское происхождение и означает "чистый и святой".

Несмотря на лучезарную улыбку на фото с дочкой, сейчас в жизни Эмбер сгущаются тучи, поскольку скоро начнется судебный процесс на $100 млн. Она заявила, что "продолжает платить цену, которую женщины платят за "выступление против мужчин у власти".

На своей странице в Instagram звезда написала, что надеется, что она и Джонни смогут "двинуться дальше" после дела о клевете.

По ее словам, Депп подал на нее в суд за статью в Washington Post 2018 года, которую она написала, рассказывая о своем опыте насилия и домашнего насилия.

"Я никогда не называла его имени, я писала о цене, которую женщины платят за выступления против мужчин у власти", – сказала она.

58-летний Депп подал в суд на $50 млн из-за статьи, а Херд отреагировал встречным иском на сумму в два раза выше. Заседание пройдет в здании суда Вирджинии, где законы штата о диффамации более мягкие. Кроме того, онлайн-издания Washington Post публикуются через серверы, расположенные в округе Фэрфакс.

Адвокаты Деппа ссылаются на статью 2018 года под названием: "Я выступала против сексуального насилия и столкнулся с гневом нашей культуры". В ней "ложно подразумевается", что Херд подвергалась физическому и сексуальному насилию во время брака с голливудским актером.

Этот материал ударил по репутации Деппа, поскольку Голливуд "отменил" его, не особо вникая в детали скандала.

Ожидается, что адвокаты Херд будут утверждать, что ее нужно защитить от иска о клевете из-за закона Вирджинии, известного как положение о борьбе с пощечиной (Стратегический судебный процесс против участия общественности). Положение предназначено для защиты людей от неприятных судебных исков, когда они говорят о вопросах, представляющих общественный интерес.

Адвокат Херд, Элейн Бредехоф, говорит, что статья затрагивает очень серьезную проблему домашнего насилия.

Напомним, Херд уже потерпела поражение в судебных тяжбах с бывшим мужем, а также снова оказалась под следствием. Актер утверждает, что у него есть доказательства лжи со стороны Эмбер.