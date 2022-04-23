Ембер Герд представила суду відео, на якому нетверезий Джонні Депп кричить та ламає меблі (відео)

Актор підтвердив свою присутність на відео.

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Колишня дружина Джонні Деппа, акторка Ембер Герд на одному із засідань суду представила відео, на якому її екскоханий у нетверезому стані кричить та ламає меблі на кухні. Про це пише People.

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"Щось сталося з тобою цього ранку!" — голосно крикнув Депп у відповідь на питання дружини, що сталося, і з силою розбив посуд.

Після цього актор налив собі вино в келих і сказав: "Хочеш побачити мене божевільним? Я покажу тобі божевільного". Згодом він звертає увагу на камеру та схоплює телефон Ембер.

Раніше 58-річний Депп неодноразово стверджував, що "ніколи не бив жінок", зокрема свою колишню кохану.

Зазначається, що це відео було знято у 2016 році.

[ + – ] Джонні Депп свариться з Ембер Герд

"Зірка ролику" сказав, що на той момент він втратив контроль над своїми емоціями. "Я не знаю, як буває в інших, але у мене в житті був досвід, коли я іноді втрачав повний контроль над своїми емоціями, і це нормально", — зізнався Джонні.

Також він підкреслив, що не застосовував сили по відношенню до Ембер, а тільки "напав на шафу". "Я не намагався залякати міс Герд, – додав він. — Якби вона була залякана, то хіба вона знімала б?" — запитав Депп.

[ + – ] Ембер Герд представила в суді відео, на якому нетверезий Джонні Депп ламає кухню Фото: Getty Images

У свою чергу, він представив суду аудіозапис, де акторка зізнається, що вдарила свого чоловіка. При цьому в записі Ембер каже, що не била його кулаком, а лише трохи вдарила.

Нагадаємо, 36-річна Ембер Герд погрожувала накласти на себе руки під час однієї зі сварок з Джонні Деппом.

Також Фокус детально писав про конфлікт між колишнім зірковим подружжям. Джонні та Ембер пробули в офіційному шлюбі не більше двох років, проте продовжують судитися з 2017 року та намагаються компенсувати матеріальні збитки, завдані кар'єрі одне одного.