Джонні Депп розповів, що Ембер Герд погрожувала скоїти суїцид
За розвитком процесу розлучення двох зірок Голлівуду стежать мільйони їхніх прихильників.
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58-річний американський актор Джонні Депп зізнався, що його колишня дружина, акторка Ембер Герд погрожувала накласти на себе руки. Про це пише Page Six.
На одному із засідань суду Джонні Депп давав покази проти колишньої коханої. Цього разу він розповів, що 35-річна акторка погрожувала покінчити з життям, коли Джонні намагався піти від конфлікту.
Депп розповів, що неодноразово помічав в Ембер суїцидальні нахили. Коли вони сварилися, жінка підходила до його вхідних дверей та кричала про це. Ембер говорила, що не зможе жити без Деппа.
За розвитком процесу розлучення двох зірок Голлівуду стежать мільйони їхніх прихильників.
Зазначимо, що Джонні та Ембер прожили в офіційному шлюбі два роки, а з 2017 року намагаються офіційно та законно вирішити всі проблеми між ними. Спочатку жінка звинувачувала актора в домашньому насильстві, чим зруйнувала його практично блискавичну кар'єру. Тож 58-річний Депп вирішив відсудити матеріальну компенсацію, яку оцінив у 50 млн доларів.
Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд прийшли до зали суду у схожих образах — костюмах-трійках, але різного кольору.
Також Фокус писав про проблеми зі здоров'ям у Джонні Деппа. За словами психотерапевта актора, під час стосунків з Ембер Герд Депп зловживав алкоголем та наркотиками.