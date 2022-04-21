Джонні Депп розповів, що Ембер Герд погрожувала скоїти суїцид

За розвитком процесу розлучення двох зірок Голлівуду стежать мільйони їхніх прихильників.

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58-річний американський актор Джонні Депп зізнався, що його колишня дружина, акторка Ембер Герд погрожувала накласти на себе руки. Про це пише Page Six.

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На одному із засідань суду Джонні Депп давав покази проти колишньої коханої. Цього разу він розповів, що 35-річна акторка погрожувала покінчити з життям, коли Джонні намагався піти від конфлікту.

Депп розповів, що неодноразово помічав в Ембер суїцидальні нахили. Коли вони сварилися, жінка підходила до його вхідних дверей та кричала про це. Ембер говорила, що не зможе жити без Деппа.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд були в офіційному шлюбі 2 роки Фото: колаж Фокус

За розвитком процесу розлучення двох зірок Голлівуду стежать мільйони їхніх прихильників.

Зазначимо, що Джонні та Ембер прожили в офіційному шлюбі два роки, а з 2017 року намагаються офіційно та законно вирішити всі проблеми між ними. Спочатку жінка звинувачувала актора в домашньому насильстві, чим зруйнувала його практично блискавичну кар'єру. Тож 58-річний Депп вирішив відсудити матеріальну компенсацію, яку оцінив у 50 млн доларів.

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд прийшли до зали суду у схожих образах — костюмах-трійках, але різного кольору.

Також Фокус писав про проблеми зі здоров'ям у Джонні Деппа. За словами психотерапевта актора, під час стосунків з Ембер Герд Депп зловживав алкоголем та наркотиками.