Лікар Джонні Деппа розповів про проблеми зі здоров'ям актора

Причиною погіршення самопочуття стало його колишнє кохання.

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Особистий психотерапевт 59-річного Джонні Деппа розповів про проблеми зі здоров‘ям актора. Про це пише The News.

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На черговому засіданні у справі Джонні Деппа проти його колишньої дружини, акторки Ембер Герд, виступив особистий психотерапевт зірки "Піратів Карибського моря". Він розповів про проблеми зі здоров‘ям американського актора під час стосунків з 35-річною Ембер.

[ + – ] Джонні Депп і Ембер Герд були одружені з 2015 по 2017 роки Фото: Getty Images

Як відомо, у цей період Джонні Депп страждав від депресії та боровся з алкогольною та наркотичною залежностями.

Нагадаємо, що зіркова пара Депп-Герд прожила в офіційному шлюбі близько двох років. А згодом після обвинувачень Деппа зі сторони жінки в домашньому насильстві вони розлучилися. Останні роки тривають суди між колишнім подружжям за право компенсувати збитки, завдані скандалом кар'єрі одне одного.

Також Фокус писав про схожі луки Джонні Деппа та Ембер Герд, у яких вони прийшли на одне із засідань суду. На акторах були костюми-трійки, проте різного відтінку.