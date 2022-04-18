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Врач Джонни Деппа рассказал о проблемах со здоровьем актера

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Фото: Getty Images | Джонни Депп

Причиной ухудшения самочувствия стала его прежняя любовь.

Личный психотерапевт 59-летнего Джонни Деппа рассказал о проблемах со здоровьем актера. Об этом пишет The News.

На очередном заседании по делу Джонни Деппа против его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, выступил личный психотерапевт звезды "Пиратов Карибского моря". Он рассказал о проблемах со здоровьем американского актера во время отношений с 35-летней Эмбер.

Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017
Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017
Фото: Getty Images

Как известно, в этот период Джонни Депп страдал депрессией и боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

Напомним, что звездная пара Депп-Херд прожила в официальном браке около двух лет. Впоследствии после обвинений Деппа со стороны женщины в домашнем насилии они расстались. Последние годы продолжается суды между бывшими супругами за право компенсировать ущерб, нанесенный скандалом карьере друг друга.

Также Фокус писал о похожих луках Джонни Деппа и Эмбер Херд, в которых они пришли на одно из заседаний суда. На актёрах были официальные костюмы-тройки, однако разного оттенка.