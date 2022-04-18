Врач Джонни Деппа рассказал о проблемах со здоровьем актера

Причиной ухудшения самочувствия стала его прежняя любовь.

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Личный психотерапевт 59-летнего Джонни Деппа рассказал о проблемах со здоровьем актера. Об этом пишет The News.

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На очередном заседании по делу Джонни Деппа против его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, выступил личный психотерапевт звезды "Пиратов Карибского моря". Он рассказал о проблемах со здоровьем американского актера во время отношений с 35-летней Эмбер.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017 Фото: Getty Images

Как известно, в этот период Джонни Депп страдал депрессией и боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

Напомним, что звездная пара Депп-Херд прожила в официальном браке около двух лет. Впоследствии после обвинений Деппа со стороны женщины в домашнем насилии они расстались. Последние годы продолжается суды между бывшими супругами за право компенсировать ущерб, нанесенный скандалом карьере друг друга.

Также Фокус писал о похожих луках Джонни Деппа и Эмбер Херд, в которых они пришли на одно из заседаний суда. На актёрах были официальные костюмы-тройки, однако разного оттенка.