Джонни Депп понес огромные убытки из-за судебных разборок с бывшей женой

Актер пытался запретить адвокатам Херд требовать иммунитета на предстоящем судебном процессе, который должен начаться 11 апреля

58-летний голливудский актер Джонни Депп, который пытается засудить свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету, понес крупные потери в иске на сумму $100 миллионов после того, как судья в Вирджинии постановил, что актриса может оспорить неприкосновенность в 2018 году в Washington Post и потребовать защитить ее от судебного иска, сообщает Daily Mail.

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Депп подал на Херд в суд в Вирджинии после того, как The Washington Post опубликовала статью о домашнем насилии, написанную актрисой в 2018-м. Хотя Эмбер никогда не упоминала Джонни по имени в статье, время их получившего широкую огласку расставания ясно дает понять, что она "ложно намекала на физическое и сексуальное насилие со стороны Деппа во время их брака", — заявил адвокат Деппа.

Актер пытался запретить адвокатам Херд требовать иммунитета на предстоящем судебном процессе, который должен начаться 11 апреля, хотя Депп подал иск еще в 2019 году.

Однако в четверг судья 19-го судебного округа Вирджинии Пенни Азкарате вынесла решение против Деппа, заявив, что редакционная статья Херд имеет дело с вопросом, представляющим общественный интерес. При этом решение Азкарате не означает, что у ответчицы есть иммунитет к тому, что она написала, а просто то, что она может представить этот аргумент присяжным в рамках своей защиты.

Ожидается, что на предстоящих заседаниях в качестве свидетелей выступят несколько знаменитостей, включая Джеймса Франко, бывшего парня Херд Илона Маска, актера Пола Беттани и Эллен Баркин.

Депп требует возмещения ущерба в размере $50 миллионов. В свою Херд подала встречный иск на $100 миллионов долларов против Деппа в сентябре 2020 года.

Обвинения бывшей жены уже нанесли серьезный удар по репутации и карьере Деппа. Так, его отстранили от исполнения роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари" по просьбе Warner Bros. Его может заменить 54-летний датский актер Мадс Миккельсен. Кроме того, стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом.

Напомним, против Эмбер Херд начали новое расследование в Австралии из-за обмана на таможне.