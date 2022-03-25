Джонні Депп зазнав величезних збитків через судові розбирання з колишньою дружиною

Актор намагався заборонити адвокатам Герд вимагати імунітету на майбутньому судовому процесі, який має розпочатися 11 квітня.

58-річний голлівудський актор Джонні Депп, який намагається засудити свою колишню дружину Ембер Герд за наклеп, зазнав великих втрат у позові на суму $100 мільйонів після того, як суддя у Вірджинії ухвалив, що акторка може оскаржити недоторканність у 2018 році у Washington Post захистити її від судового позову, повідомляє Daily Mail.

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Депп подав на Герд до суду у Вірджинії після того, як The Washington Post опублікувала статтю про домашнє насильство, написану акторкою у 2018-му. Хоча Ембер ніколи не згадувала Джонні на ім'я у статті, час їхнього широкого розголосу розставання чітко дає зрозуміти, що вона "хибно натякала на фізичне та сексуальне насильство з боку Деппа під час їхнього шлюбу", — заявив адвокат Деппа.

Актор намагався заборонити адвокатам Герд вимагати імунітету на майбутньому судовому процесі, який має розпочатися 11 квітня, хоча Депп подав позов ще в 2019 році.

Однак у четвер суддя 19-го судового округу Вірджинії Пенні Азкарате винесла рішення проти Деппа, заявивши, що редакційна стаття Герд має справу з питанням, яке становить громадський інтерес. При цьому рішення Азкарате не означає, що відповідачка має імунітет до того, що вона написала, а просто те, що вона може представити цей аргумент присяжним у межах свого захисту.

Очікується, що на майбутніх засіданнях як свідки виступатимуть кілька знаменитостей, враховуючи Джеймса Франка, колишнього хлопця Герд Ілона Маска, актора Пола Беттані й Еллен Баркін.

Депп вимагає відшкодування збитків у розмірі $50 мільйонів. Водночас Герд подала зустрічний позов на $100 мільйонів доларів проти Деппа у вересні 2020 року.

Звинувачення колишньої дружини вже завдали серйозного удару по репутації та кар'єрі Деппа. Так, його усунули від виконання ролі Гріндевальда у франшизі "Фантастичні звірі" на прохання Warner Bros. Його може замінити 54-річний датський актор Мадс Міккельсен. Крім того, стрімінговий сервіс Netflix вилучив усі фільми з Джонні Деппом.

Нагадаємо, проти Ембер Герд розпочали нове розслідування в Австралії через обман на митниці.