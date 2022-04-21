Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд угрожала совершить суицид

За развитием процесса развода двух звезд Голливуда следят миллионы их поклонников.

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58-летний американский актер Джонни Депп признался, что его бывшая жена, актриса Эмбер Херд угрожала покончить с собой. Об этом пишет Page Six.

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На одном из заседаний суда Джонни Депп давал показания против бывшей возлюбленной. В этот раз он рассказал, что 35-летняя актриса угрожала покончить с жизнью, когда Джонни пытался уйти от конфликта.

Депп рассказал, что неоднократно замечал у Эмбер суицидальные наклонности. Когда они ссорились, женщина подходила к его входной двери и кричала об этом. Эмбер говорила, что не сможет жить без Деппа.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были в официальном браке 2 года Фото: коллаж Фокус

За развитием процесса развода двух звезд Голливуда следят миллионы их поклонников.

Отметим, что Джонни и Эмбер прожили в официальном браке два года, а с 2017 пытаются официально и законно решить все проблемы между ними. Поначалу женщина обвиняла актера в домашнем насилии, чем разрушила его практически идеальную карьеру. 58-летний Депп решил отсудить материальную компенсацию, которую оценил в 50 млн долларов.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд пришли в зал суда в похожих образах — костюмах-тройках, но разного цвета.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем у Джонни Деппа. По словам психотерапевта актера, во время отношений с Эмбер Херд Депп злоупотреблял алкоголем и наркотиками.