"Випий мою кров". Джонні Депп просив Ембер Герд порізати його

Нові засідання суду у справі розлучення зіркової пари приносять нові подробиці їхнього спільного життя.

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На одному із засідань суду у справі розлучення актора Джонні Деппа та його екскоханої Ембер Герд виплили нові подробиці їхнього роману. Зокрема актор просив акторку порізати його. Про це пише 1News.

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Аудіозапис датується 2016 роком, коли Депп та Герд зустрілися у Сан-Франциско. Під час цієї зустрічі зірка "Аквамена" звинуватила Джонні в домашньому насильстві.

"Я був спантеличений тим, що вона хотіла поспілкуватися зі мною. Усі новини тоді були про те, що начебто я скоїв усі ці жахливі речі", — зізнався 58-річний актор.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд намагаються компенсувати завдані матеріальні збитки кар'єрі одне одного Фото: Getty Images

Тож Депп побачився зі своєю колишньою коханою, бо сподівався, що та відмовиться від своїх слів. Однак Ембер не збиралася цього робити. "У мене забрали все. Моїм дітям довелося зіштовхнутися з усім цим", — розповів Депп, котрий неабияк постраждав від гучності скандалу з розлученням та звинуваченням у домашньому насильстві. Матеріалі збитки він оцінив у 50 млн доларів, які і хоче відсудити в Ембер.

Під час цієї зустрічі в Джонні Деппа здали нерви, і він дістав ніж із кишені. "Я не знаю, що їй було потрібно. У мене був ніж у кишені, я просто вийняв його і сказав: "Ось поріж мене, це те, що ти хочеш зробити. Зрештою, ти забрала все. Ти хочеш моєї крові? Візьми її. Випий моєї крові. Але вона відмовилася", — зізнався 58-річний Депп у залі суді.

Також Фокус писав про відео, представлене захистом Ембер Герд у суді, на якому нетверезий Джонні Депп кричить та ламає меблі на кухні. Сам актор підтвердив свою присутність на відео.

Нагадаємо, суди між Джонні Деппом та Ембер Герд, яка звинувачує актора в домашньому насильстві, продовжуються. На одному із засідань Джонні Депп засміявся та став мемом у мережі.