Відео з Джонні Деппом, який посміхається в залі суду, стало вірусним

Актор усміхнувся, коли почув репліку про "нудних старих".

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В американському штаті Вірджинія триває судовий процес у справі про наклеп, ініційований Джонні Деппом проти його колишньої дружини Ембер Герд. Актор хоче очистити своє добре ім'я, після того, як Ембер звинуватила його в домашньому насильстві. Про це пише Newsweek.

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Актор подав до суду на свою колишню дружину за наклеп через статтю, яка вийшла в The Washington Post у 2018 році й у якій Ембер фігурувала як жертва домашнього насильства. І хоча ім'я Деппа не згадувалося, його адвокати стверджують, що натяки Герд очевидні.

Герд, зі свого боку, подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів. У суді вже з'ясувалося, що шлюб пари не був зразковим і супроводжувався постійними скандалами.

Напередодні у залі суду виступала колишня особиста помічниця Герд, Кейт Джеймс. Вона розповіла, що акторка їй скаржилася на свого чоловіка і говорила, що "їй не подобається тусуватися з друзями Деппа, бо вони нудні старі люди, які грають на гітарах, і їй це не цікаво".

[ + – ] Джонні Депп у залі суду

У цей момент камера сфокусувалася на Деппі, а він посміхнувся, почувши свідчення Джеймс. Відеоролик було завантажено на TikTok користувачем під ніком @glizilion і переглянуто понад 16 мільйонів разів.

Свідчення Кейт Джеймс не були втішними для її колишньої роботодавиці. Вона описала Герд, як запальну і неприємну особу, розповіла, що та одного разу плюнула їй в обличчя, коли Кейт попросила підвищення зарплати. І сказала, що акторка іноді поводилася, як під наркотиками: швидко рухалася, скандалила і зривалася на навколишніх.

Очікується, що бос Tesla Ілон Маск та актори Джеймс Франко та Пол Беттані дадуть свідчення на суді.

Депп заперечував, що будь-коли вдавався до насильства щодо Герд, але програв справу про наклеп у Великобританії проти британського таблоїду The Sun після того, як суддя встановив, що звинувачення в домашньому насильстві проти нього "здебільшого відповідають дійсності".