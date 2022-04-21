"Скучные старики, играющие на гитарах". Видео с ухмыляющимся в суде Деппом стало вирусным

Актер усмехнулся, когда услышал реплику о "скучных стариках"

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В американском штате Вирджиния продолжается судебный процесс по делу о клевете, инициированный Джонни Деппом против его бывшей жены Эмбер Херд. Актер хочет очистить свое доброе имя, после того, как Эмбер обвинила его в домашнем насилии. Об этом пишет Newsweek.

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Актер подал в суд на свою бывшую жену за клевету из-за статьи, которая вышла в The Washington Post в 2018 году и в которой Эмбер фигурировала, как жертва домашнего насилия. И хотя имя Деппа не упоминалось, его адвокаты утверждают, что намеки Херд очевидны.

Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов. В суде уже выяснилось, что брак пары не был образцовым и сопровождался постоянными скандалами.

Накануне в зале суда выступала бывшая личная помощница Херд, Кейт Джеймс. Она рассказала, что актриса ей жаловалась на своего мужа и говорила, что "ей не нравится тусоваться с друзьями Деппа, потому что они скучные старики, играющие на гитарах, и ей это не интересно".

[ + – ] Джонни Депп в зале суда

В этот момент камера сфокусировалась на Деппе, а он ухмыльнулся, услышав показания Джеймс. Видеоролик был загружен на TikTok пользователем под ником @glizilion и просмотрен более 16 миллионов раз.

Показания Кейт Джеймс не были лестными для ее бывшей работодательницы. Она описала Херд, как вспыльчивую и неприятную особу, рассказала, что та однажды плюнула ей в лицо, когда Кейт попросила повышения зарплаты. И сказала, что актриса иной раз вела себя, как под наркотиками: быстро двигалась, скандалила и срывалась на окружающих.

Ожидается, что босс Tesla Илон Маск и актеры Джеймс Франко и Пол Беттани дадут показания на суде.

Депп отрицал, что когда-либо прибегал к насилию по отношению к Херд, но проиграл дело о клевете в Великобритании против британского таблоида The Sun после того, как судья установил, что обвинения в домашнем насилии против него "в основном соответствуют действительности".