Після скандального розлучення з Ембер Герд кар'єра актора розвалилася зі швидкістю світла.

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Голлівудський актор Джонні Депп готовий написати та зняти "Піратів Карибського моря 6", аби гідно закінчити свою багаторічну працю. Про це пише Screen Rant.

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Після скандального розлучення з Ембер Герд та звинувачень у домашньому насильстві Депп втратив низку контрактів, а його акторська кар'єра пішла на спад. Компанія Disney відмовилася від співпраці з "насильником", у нових "Піратах Карибського моря" добре відомий глядачу Джек Горобець теж не з'явиться та й у "Фантастичних звірах" буде новий Грін-де-Вальд.

За словами Джонні Деппа, він також більше ніколи не співпрацюватиме з Disney, навіть за 300 млн доларів.

[ + – ] Джонні Депп у "Піратах Карибського моря"

На цьому фоні голлівудський актор готовий написати та зняти нову частину "Піратів Карибського моря", аби гідно закінчити свою багаторічну працю.

"Я досі не розумію, як наші довгі та цілком успішні взаємостосунки, зокрема для самої студії, могли в один момент зруйнуватися через фальшиві звинувачення", — зазначив Джонні Депп на одному із засідань суду.

"Мені здається, що цим персонажам треба дати гідне закінчення", — додав актор.

[ + – ] Капітан Джек Горобець

Зазначимо, що компанія Disney, попри розірвання всіх контрактів з Джонні Деппом, продовжує заробляти на ньому гроші. Зокрема студія продає різноманітні сувеніри із зображенням капітана Джека Горобця.

Фокус слідкує за гучним судовим процесом, у якому вирішується питання справедливого матеріального відшкодування збитків, завданих кар'єрам Джонні Деппа та Ембер Герд внаслідок скандального розлучення.

Нагадаємо, головний герой "Піратів Карибського моря" ніколи не дивився першу частину кіносаги.