Джонні Депп зізнався, що ніколи не дивився першу частину "Піратів Карибського моря"

Зізнання актора прозвучали під час його виступу в суді, де продовжується його розгляд з Ембер Герд, яка зруйнувала кар'єру Джонні.

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У США триває суд, де Джонні Депп намагається відсудити $50 млн у своєї колишньої дружини Ембер Герд, звинувативши її у наклепі. Під час судового засідання світу стають відомі все нові історії із сімейного життя учасників процесу, а також факти власне про учасників процесу, які раніше ніде не озвучувалися. Так, 58-річний актор зізнався, що він ніколи не дивився фільм "Пірати Карибського моря", який підняв його популярність на надхмарну висоту, пише NDTV Movies.

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Депп зіграв роль капітана Джека Спарроу у фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" у 2003 році. Потім він повторив цей образ у сиквелах "Скриня мерця", "На краю світу", "На дивних берегах" і "Мертці не розповідають казки".

"Я цього не бачив… Але фільм, мабуть, вдався. І вони хотіли продовжувати, робити більше. І я був готовий робити", — сказав він у суді.

Депп додав, що після успіху картини, його життя дуже змінилося:

""Пірати" були річчю. Усе перевернулося. Просто дивно вийшло. Люди підіймалися на ворота, щоб побачити капітана Джека Спарроу, намагалися вдертися у ворота в костюмах капітана Джека Спарроу, переслідувати вас і вашу родину".

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За словами Джонні, в акторську професію він потрапив суто випадково.

"У мене не було можливості бути актором… Але той факт, що ці люди збиралися платити мені таку суму грошей… Це було $12 800 доларів на тиждень. Я ніколи в житті не бачив такого".

Актор подав позов про наклеп проти Герд, "щоб розкрити правду про свої стосунки" з колишньою дружиною. Водночас вона теж порушила справу про наклеп проти Деппа, вимагаючи $100 млн.

Справа Деппа заснована на статті, написаній акторкою для Washington Post у грудні 2018 року, про те, що вона стала жертвою домашнього насильства. Там ніколи не згадувалося ім'я Деппа, але його адвокати заявили репортерам, що було зрозуміло, що Герд мала на увазі головного актора Голлівуду.

Депп спростував усі звинувачення та заявив, що ексдружина зруйнувала йому кар'єру хибними звинуваченнями у насильстві. Герд у своєму позові заявляє, що Джонні очорнив її, звинувативши у брехні.

Раніше вона освідчувалась у коханні до колишнього чоловіка, що не завадило її адвокатам заявити про ще один позов проти актора. Зі свого боку лікар актора розповів про травму, яку Джонні отримав у процесі сварки з Ембер.