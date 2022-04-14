Ембер Герд висуває проти Джонні Деппа нове серйозне звинувачення

На думку адвокатів Деппа, таке звинувачення Герд ініціювала, коли зрозуміла, що може програти суд.

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У суді округу Ферфакс у Вірджинії розпочався один із найгучніших судових процесів весни – розгляд 58-річного Джонні Деппа та 35-річної Ембер Герд, які навіть через кілька років після розлучення не припиняють мучити одне одного новими позовами. Цього разу Герд вирішила звинуватити колишнього чоловіка в сексуальному насильстві, повідомляє People.

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Адвокат Герд заявив, що його клієнтка даватиме свідчення в суді про "жахливі" подробиці, оскільки Депп подає на неї до суду за наклеп. Захист актриси має намір звинуватити позивача ще й у цьому, оскільки той намагається довести, що ексдружина обмовила його та зруйнувала його кар'єру. Причиною позову з боку зірки "Піратів Карибського моря" стала колонка Герд 2018 року, яку вона написала для Washington Post про пережите домашнє насильство, хоча вона ніколи не згадувала ім'я Деппа в статті.

Під час судового розгляду, який транслюється в прямому ефірі Court TV, адвокат Герд Бен Роттенборн заявив, що докази покажуть, що вона зазнавала домашнього насильства з боку Деппа, яке "набувало різних форм", включаючи фізичне, емоційне, словесне та психологічне.

Обговорюючи заголовок, використаний для онлайн-версії статті Герд "Ембер Герд: я виступала проти сексуального насильства — і зіткнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися", адвокати пояснили, що вона не сама писала цей заголовок і не схвалювала його, проте стверджують, що Герд справді стала жертвою сексуального насильства з боку Деппа.

[ + – ] Ембер ,Герд про щось розмовляє з адвокаткоюЕлейн Бреденгофт Фото: Getty Images

"На жаль, це правда. Ембер дійсно зазнала сексуального насильства з боку Деппа… Ви почуєте найнаочні та найжахливіші висловлювання про насильство, якого вона зазнала. Ви почуєте це прямо від неї", – заявив захисник актриси Бен Роттенборн.

Він повідомив, що Депп нібито мав триденний провал у пам'яті через алкоголь, коли він перебував у Австралії у 2015 році ближче до кінця їхнього шлюбу. У цей період Джонні "ображав і наражав Ембер на сексуальне насильство, і все тому, що в неї вистачило сміливості протистояти йому п'яному".

"Уявіть собі: занепокоєна дружина сперечається зі своїм чоловіком про те, що він п'є, і отримує за це нагороду", — сказав Роттенборн.

У коментарі журналістам адвокат уточнив, що ця інформація спливла через роки.

У свою чергу юристи Деппа стверджують, що Герд сфабрикувала "неправдиві звинувачення", щоб покращити власну кар'єру та знищити кар'єру колишнього чоловіка. Адвокатка Камілла Васкес стверджувала, що Ембер додала сексуальне насильство до списку звинувачень, бо вона "запанікувала", коли усвідомила "серйозність того, що стверджувала", і зрозуміла, що може програти. За словами юриста, адвокати Герд ділитимуться "вибухонебезпечними" історіями, "покликаними" "відволікати" від "здорового глузду".

[ + – ] Джонні Депп цього разу не має наміру програти Фото: Getty Images

Депп і Герд познайомилися на зйомках фільму "Ромовий щоденник" 2011 року. Після короткого шлюбу подружжя розлучилося в травні 2016 року, коли вона вимагала заборонного судового наказу проти домашнього насильства, звинувативши його в жорстокому поводженні з нею. Депп відкинув звинувачення, і колишня пара врегулювала своє розлучення в позасудовому порядку в серпні 2016 року.

Спочатку Депп подав позов за наклеп на $50 млн у березні 2019 року, але його було відкладено через пандемію.

Ще в листопаді 2020 року актор програв широко розрекламований судовий процес у Великій Британії про наклеп проти британського таблоїду The Sun за те, що той назвав його "тим, хто б'є дружину". Суд підтримав твердження видання як "практично правдиві", і Герд надала свідчення, що підтверджують ці заяви. У березні 2021 року його спробу скасувати рішення було відхилено.

Нагадаємо, перед першим засіданням актриса написала, що досі кохає колишнього чоловіка. У свою чергу Джонні через розгляди вже зазнав величезних збитків.