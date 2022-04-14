Эмбер Херд выдвигает против Джонни Деппа новое серьезное обвинение

По мнению адвокатов Деппа, такое обвинение Херд инициировала, когда поняла, что может проиграть суд.

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В суде округа Фэрфакс в Вирджинии начался один из самых громких судебных процессов весны – разбирательство 58-летнего Джонни Деппа и 35-летней Эмбер Херд, которые даже через несколько лет после развода не прекращают истязать друг друга новыми исками. В этот раз Херд решила обвинить бывшего мужа в сексуальном насилии, сообщает People.

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Адвокат Херд заявил, что его клиентка будет давать показания в суде об "ужасающих" подробностях, поскольку Депп подает на нее в суд за клевету. Защита актрисы намерена обвинить истца еще и в этом, поскольку тот пытается доказать, что экс-супруга оклеветала его и разрушила его карьеру. Причиной иска со стороны звезды "Пиратов Карибского моря" стала колонка Херд 2018 года, которую она написала для Washington Post о пережитом домашнем насилии, хотя она никогда не упоминала имя Деппа в статье.

Во время судебного разбирательства, которое транслируется в прямом эфире Court TV, адвокат Херд Бен Роттенборн заявил, что доказательства покажут, что она подвергалась домашнему насилию со стороны Деппа, которое "принимало разные формы", включая физическое, эмоциональное, словесное и психологическое.

Обсуждая заголовок, использованный для онлайн-версии статьи Херд "Эмбер Херд: я выступала против сексуального насилия – и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться", адвокаты объяснили, что она не сама писала этот заголовок и не одобряла его, однако утверждают, что Херд действительно стала жертвой сексуального насилия со стороны Деппа.

[ + – ] Эмбер Херд о чем-то разговаривает с адвокатом Элейн Бреденхофт Фото: Getty Images

"К сожалению, это правда. Эмбер действительно подверглась сексуальному насилию со стороны Деппа… Вы услышите в самых наглядных и ужасающих выражениях о насилии, которому она подверглась. Вы услышите это прямо от нее", – заявил защитник актрисы Бен Роттенборн.

Он сообщил, что у Деппа якобы был трехдневный провал в памяти из-за алкоголя, когда он находился в Австралии в 2015 году ближе к концу их брака. В этот период Джонни "оскорблял и подвергал Эмбер сексуальному насилию, и все потому, что у нее хватило смелости противостоять ему пьяному".

"Представьте себе: обеспокоенная супруга спорит со своим мужем о том, что он пьет, и получает за это "награду"", – сказал Роттенборн.

В комментарии журналистам адвокат уточнил, что эта информация всплыла годы спустя.

В свою очередь юристы Деппа утверждают, что Херд сфабриковала "ложные обвинения", чтобы улучшить собственную карьеру и уничтожить карьеру бывшего мужа. Адвокат Камилла Васкес утверждала, что Эмбер добавила сексуальное насилие в список обвинений, потому что она "запаниковала", когда осознала "серьезность того, что утверждала", и поняла, что может проиграть. По словам юриста, адвокаты Херд будут делиться "взрывоопасными" историями, "призванными" "отвлекать" от "здравого смысла".

[ + – ] Джонни Депп в это раз не намерен проиграть Фото: Getty Images

Депп и Херд, которые познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник" 2011 года. После короткого брака супруги расстались в мае 2016 года, когда она потребовала запретительного судебного приказа против домашнего насилия, обвинив его в жестоком обращении с ней. Депп отверг обвинения, и бывшая пара урегулировала свой развод во внесудебном порядке в августе 2016 года.

Первоначально Депп подал иск за клевету на $50 млн в марте 2019 года, но он был отложен из-за пандемии.

Еще в ноябре 2020 года актер проиграл широко разрекламированный судебный процесс в Великобритании о клевете против британского таблоида The Sun за то, что тот назвал его "избивателем жен". Суд поддержал утверждения издания как "практически правдивые", и Херд дала показания, подтверждающие эти заявления. В марте 2021 года его попытка отменить решение была отклонена.

Напомним, перед первым заседанием актриса написала, что до сих пор любит бывшего супруга. В свою очередь Джонни из-за разбирательств уже понес огромные убытки.