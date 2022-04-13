Эмбер Херд призналась в любви к Джонни Деппу перед новым судом по делу о клевете

Актриса написала пост в Instagram, в котором заявила, что всегда любила своего бывшего мужа

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Актриса Эмбер Херд выступила с публичным заявлением перед новым судом по делу о клевете. 11 апреля в американском штате Вирджиния начался очередной суд Джонни Деппа против его бывшей жены, которая рассказала СМИ о домашнем насилии со стороны супруга. Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни подал в суд за материал в газете Washington Post, в которой Херд назвала себя "общественной фигурой, представляющей домашнее насилие". Депп считает, что его снова оклеветали, хотя в той публикации не было упомянуто его имя.

Депп хочет получить от бывшей жены 50 миллионов долларов. Она подала к нему встречный иск на 100 миллионов. Дело рассматривает суд присяжных.

Готовясь к суду, Эмбер написала в Instagram большой пост, в котором заявила, что на время уходит из соцсетей и призналась, что все еще любит Джонни.

"Как вы наверняка знаете, я скоро буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Он подал на меня в суд за статью в Washington Post, где я рассказала, как столкнулась с домашним насилием. Я никогда не называла имени Джонни в той статье, а только написала о цене, которую платят женщины, когда выступают против мужчин, у которых есть власть. И я продолжаю платить эту цену. Я надеюсь, что, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, и Джонни тоже. Я всегда любила Джонни, и мне очень больно снова обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира", — написала актриса, которая утверждает, что муж ее бил. Джонни, в свою очередь заявил, что Эмбер его тоже била, бросалась в него бутылками и даже повредила ему руку.

[ + – ] Пост Эмбер Херд с признанием в любви

На первом заседании, где уже встретились бывшие супруги, адвокат Херд заявила, что Депп ее бил, таскал за волосы по разбитым бутылкам и даже изнасиловал бутылкой ликера.

Адвокаты Деппа, в свою очередь заявили, что она лжет, потому что ранее не упоминался этот инцидент, якобы произошедший в 2015 году. Также юристы Деппа сообщили, что Херд фактически взяла его в осаду на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2009 году и влюбила в себя, вынудив на ней жениться. И именно она провоцировала все конфликты и драки.

"Она прибегала к физическому насилию, бросала в него вещи, била его, говорила ему, что он трус и недостаточно мужественный, когда он уходил, не желая с ней драться", — заявили юристы.

Адвокат Камилла Васкес сообщила присяжным, что друзья Деппа видели "красные флажки повсюду", когда со временем истинная натура Херд "начала проявляться".

"Она ругала его, кричала на него, он пытался ее успокоить, но она продолжала. Он пытался справляться с мисс Херд так же, как в детстве, уходя от нее, но его попытки уйти только злили мисс Херд", — рассказала Васкес.

"Когда мистер Депп и мисс Херд путешествовали вместе, его команде пришлось бронировать для него дополнительную комнату, чтобы ему было куда пойти, когда мисс Херд придет в ярость", — также Васкес заявила, что брачный консультант бывшей пары называл Херд "агрессором в их отношениях".

[ + – ] Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

"Мисс Херд пыталась избежать публичного унижения и представить себя представительницей движения MeToo. Вы услышите доказательства того, что мисс Херд одержима своим публичным имиджем. Это ее приоритет номер один. После того, как она получила компенсацию в размере 7 миллионов долларов от мистера Деппа, она опубликовала заявление, в котором утверждала, что ничего не хочет от него и пожертвует эту сумму Детской больнице Лос-Анджелеса. Но она так и сделала пожертвований", — резюмировала Васкес.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в 2016 году, после того как актриса обвинила супруга в домашнем насилии. Издание The Sun в своем материале назвало его "человеком, избивающим жену". Депп подал иск о клевете против таблоида, однако суд признал его виновным.

Судебные разбирательства и публичный скандал разрушили карьеру Джонни Деппа. После обвинений в домашнем насилии киностудии отказались с ним сотрудничать. Он лишился своей роли в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря".