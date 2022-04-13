Ембер Герд зізналася в коханні до Джонні Деппа перед новим судом у справі про наклеп

Актриса написала пост у Instagram, у якому заявила, що завжди кохала свого колишнього чоловіка

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Актриса Ембер Герд виступила з публічною заявою перед новим судом у справі про наклеп. 11 квітня в американському штаті Вірджинія розпочався черговий суд Джонні Деппа проти його колишньої дружини, яка розповіла ЗМІ про домашнє насильство з боку чоловіка. Про це пише Daily Mail.

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Джонні подав до суду за матеріал у газеті Washington Post, у якій Герд назвала себе "суспільною фігурою, яка представляє домашнє насильство". Депп вважає, що його знову обмовили, хоча в тій публікації не було згадано його ім'я.

Депп хоче отримати від колишньої дружини 50 мільйонів доларів. Вона подала до нього зустрічний позов на 100 мільйонів. Справу розглядає суд присяжних.

Готуючись до суду, Ембер написала в Instagram великий пост, у якому заявила, що на якийсь час іде із соцмереж, і зізналася, що все ще кохає Джонні.

"Як ви, напевно, знаєте, я скоро буду у Вірджинії, де постану в суді перед своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом. Він подав на мене до суду за статтю у Washington Post, де я розповіла, як зіткнулася з домашнім насильством. Я ніколи не називала імені Джонні в тій статті, а тільки написала про ціну, яку платять жінки, коли виступають проти чоловіків, у яких є влада.І я продовжую платити цю ціну. Я завжди любила Джонні, і мені дуже боляче знову обговорювати подробиці нашого минулого спільного життя на очах усього світу", — написала актриса, яка стверджує, що чоловік її бив. Джонні, у свою чергу, заявив, що Ембер його теж била, кидалася в нього пляшками та навіть пошкодила йому руку.

[ + – ] Пост Ембер Герд із зізнанням у коханні

На першому засіданні, де вже зустрілося колишнє подружжя, адвокатка Герд заявила, що Депп її бив, тягав за волосся по розбитих пляшках і навіть зґвалтував пляшкою лікеру.

Адвокати Деппа, у свою чергу, заявили, що вона бреше, тому що раніше не згадувався цей інцидент, який нібито стався у 2015 році. Також юристи Деппа повідомили, що Герд фактично взяла його в облогу на зйомках фільму "Ромовий щоденник" у 2009 році та закохалася, змусивши з нею одружитися. І саме вона провокувала всі конфлікти та бійки.

"Вона вдавалася до фізичного насильства, кидала в нього речі, била його, говорила йому, що він боягуз і недостатньо мужній, коли він ішов, не бажаючи з нею битися", — заявили юристи.

Адвокатка Камілла Васкес повідомила присяжним, що друзі Деппа бачили "червоні прапорці всюди", коли згодом справжня натура Герд "почала виявлятися".

"Вона лаяла його, кричала на нього, він намагався її заспокоїти, але вона продовжувала. Він намагався справлятися з міс Герд так само, як у дитинстві, йдучи від неї, але його спроби піти тільки злили міс Герд", — розповіла Васкес.

"Коли містер Депп і міс Герд подорожували разом, його команді довелося бронювати для нього додаткову кімнату, щоб йому було куди піти, коли міс Герд розлютиться", — також Васкес заявила, що шлюбний консультант колишньої пари називав Герд "агресором у їхніх стосунках".

[ + – ] Ембер Герд і Джонні Депп Фото: Getty Images

"Міс Герд намагалася уникнути публічного приниження та показати себе представницею руху MeToo. Ви почуєте докази того, що міс Герд одержима своїм публічним іміджем. Це її пріоритет номер один. Після того, як вона отримала компенсацію в розмірі 7 мільйонів доларів від містера Деппа, вона опублікувала заяву, в якій стверджувала, що нічого не хоче від нього та пожертвує цю суму Дитячій лікарні Лос-Анджелеса. Але вона так і зробила пожертвувань", — резюмувала Васкес.

Нагадаємо, Ембер Герд і Джонні Депп розлучилися у 2016 році, після того як актриса звинуватила чоловіка в домашньому насильстві. Видання The Sun у своєму матеріалі назвало його "людиною, яка б'є дружину". Депп подав позов про наклеп проти таблоїда, проте суд визнав його винним.

Судові розгляди та публічний скандал зруйнували кар'єру Джонні Деппа. Після звинувачень у домашньому насильстві кіностудії відмовилися з ним співпрацювати. Він втратив свою роль у фільмі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" та в шостій частині франшизи "Пірати Карибського моря".