Сварка з Ембер Герд закінчилася для Джонні Деппа серйозною травмою

За словами лікаря та медсестри, які дали показання в суді, Герд запустила в Деппа пляшку, яка, розбившись, відрізала йому частину пальця.

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У суді округу Ферфакс у Вірджинії (США) триває один із найскандальніших процесів року: розгляд 58-річного Джонні Деппа та 35-річної Ембер Герд. Тепер адвокати актора дістали новий козир, щоб довести, що це не Депп бив і калічив дружину, а все було навпаки, пише The Times.

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За словами приватного лікаря Девіда Кіппера та медсестри Джонні, Деббі Ллойд, у березні 2015 року актор отримав травму внаслідок сварки з Ембер. Кінчик пальця Джонні Деппа знайшов шеф-кухар на кухонній підлозі. Можливо, він був відрізаний, коли Ембер Герд кинула в нього пляшку горілки. Це сталося в орендованому будинку в Австралії, де мешкала пара, коли знімався п'ятий фільм франшизи "Пірати Карибського моря".

Під час відеодопиту Кіппер розповів, що він увійшов у будинок і застав там Герд, яка мала "виразно засмучений" вигляд, але без жодних видимих пошкоджень. Лікар додав, що кінчик пальця Деппа був відрізаний і що він надав йому невідкладну допомогу.

[ + – ] Джонні Депп з'явився на публіці з травмованим пальцем у 2015 році Фото: Соцсети

Пізніше під час поїздки в лікарню актор сказав, що порізав палець ножем. Суду повідомили, що Кіппер не згадав у своїх записах про те, що в Деппа кинули пляшку.

Деббі Ллойд, у свою чергу, засвідчила, що чула суперечливі твердження про те, як сталася травма. Серед них було те, що Депп ударив рукою по телефону, і що Герд "кинула в нього пляшку горілки". Медсестра також згадала, що в будинку був безлад, а стіни покривали написи. Ллойд шукала кінчик пальця в "нижній зоні", яку вона описала як кімнату розваг із більярдним столом. У результаті його знайшла не вона, а людина на ім'я Бен, який, за її словами, міг бути керівником будинку.

Ллойд також повідомила, що в Деппа на руках був бруд, але вона не пам'ятає, щоб бачила в будинку осколки скла. Разом із Кіппером вона супроводжувала його в лікарню.

І лікар, і медсестра наголосили в суді, що вони ніколи не бачили, щоб Депп виявляв насильство стосовно Герд і травм у неї. Те саме сказав і охоронець Деппа Шон Бетт, заявивши, що той "дуже симпатичний, чи п'є він, чи не п'є".

Бетт під час допиту сказав, що був свідком того, як Герд кинула в Деппа "пляшку з водою або кавову чашку", і що бачив травми актора, зокрема опухлу вилицю приблизно в березні 2015 року. Крім того, він надав суду фото свого роботодавця зі слідами синців на його обличчі, використавши його"як доказ у разі, якщо Герд спробує висунути звинувачення проти Деппа".

На іншому знімку, зробленому Бетом приблизно в грудні 2015 року, на обличчі Деппа видно подряпини.

Нагадаємо, актор подав до суду на колишню дружину позов на $50 млн після того, як вона назвала себе жертвою домашнього насильства в колонці Washington Post за 2018 рік. Ці звинувачення завдали нищівного репутаційного удару та поховали його багаторічну успішну кар'єру, а також призвели до серйозних фінансових втрат. Герд подала зустрічний позов на $100 млн.

Нещодавно адвокати Ембер заявили, що вона може звинуватити колишнього чоловіка в сексуальному насильстві.