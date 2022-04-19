Ссора с Эмбер Херд закончилась для Джонни Деппа серьезной травмой, – СМИ

По словам доктора и медсестры, давших показание в суде, Херд запустила в Деппа бутылку, которая, разбившись, отрезала ему часть пальца.

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В суде округа Фэрфакс в Вирджинии (США) продолжается один из самых скандальных процессов года: разбирательство 58-летнего Джонни Деппа и 35-летней Эмбер Херд. Теперь адвокаты актера достали на свет белый новый козырь, чтобы доказать, что это не Депп избивал и калечил жену, а все было наоборот, пишет The Times.

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По словам частного врача Дэвида Киппера и медсестры Джонни, Дебби Ллойд, в марте 2015 года актер получил травму в результате ссоры с Эмбер. Кончик пальца Джонни Деппа нашел шеф-повар на кухонном полу. Возможно, он был отрезан, когда Эмбер Херд бросила в него бутылку водки. Это произошло в арендованном доме в Австралии, где жила пара, когда снимался пятый фильм франшизы "Пираты Карибского моря".

Во время видеодопроса Киппер рассказал, что он вошел в дом и застал там Херд, которая выглядела "определенно расстроенной", но без каких-либо видимых повреждений. Врач добавил, что кончик пальца Деппа был отрезан, и что он ему оказал неотложную помощь.

[ + – ] Джонни Депп появился на публике с травмированным пальцем в 2015 году Фото: Соцсети

Позже, во время поездки в больницу, актер сказал, что порезал палец ножом. Суду сообщили, что Киппер не упомянул в своих записях о том, что в Деппа бросили бутылку.

Дебби Ллойд в свою очередь показала, что слышала противоречивые утверждения о том, как произошла травма. Среди них было то, что Депп ударил рукой по телефону, и что Херд "бросила в него бутылку водки". Медсестра также вспомнила, что в доме был беспорядок, а стены покрывали надписи. Ллойд искала кончик пальца в "нижней зоне", которую она описала как комнату развлечений с бильярдным столом. В итоге его нашла не она, а человек по имени Бен, который, по ее словам, мог быть управляющим дома.

Ллойд также сообщила, что у Деппа на руках была грязь, но она не помнит, чтобы видела в доме осколки стекла. Вместе с Киппером она сопроводила его в больницу.

И врач, и медсестра подчеркнули в суде, что они никогда не видели, чтобы Депп проявлял насилие по отношению к Херд, и травм у нее. То же сказал и охранник Деппа Шон Бетт, заявив, что тот "очень симпатичен, пьет он или не пьет".

Бетт во время допроса сказал, что был свидетелем того, как Херд бросила в Деппа "бутылку с водой или кофейную чашку", и что видел травмы актера, в том числе опухшую скулу примерно в марте 2015 года. Более того, он предоставил суду фото своего работодателя со следами синяков на его лице, использовав ее "в качестве доказательства в случае, если Херд попыталась выдвинуть обвинения против Деппа".

На другом снимке, сделанном Бетом примерно в декабре 2015 года, на лице Деппа видны царапины.

Напомним, актер подал в суд на бывшую жену иск на $50 млн после того, как она назвала себя жертвой домашнего насилия в колонке Washington Post за 2018 год. Эти обвинения нанесли по нему сокрушительный репутационный удар и похоронили его многолетнюю успешную карьеру, а также привели к серьезным финансовым потерям. Херд подала встречный иск на $100 млн.

Недавно адвокаты Эмбер заявили, что она может обвинить бывшего мужа в сексуальном насилии.