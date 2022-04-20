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Джонни Депп признался, что никогда не смотрел первую часть "Пиратов Карибского моря"

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Джонни Депп
Фото: Getty Images | Джонни Депп выступает в суде округа Фэрфакс в Вирджинии

Признания актера прозвучали во время его выступления в суде, где продолжается его разбирательство с Эмбер Херд, разрушившей карьеру Джонни.

В США продолжается суд, где Джонни Депп пытается отсудить $50 млн у своей бывшей жены Эмбер Херд, обвинив ее в клевете. Во время судебного заседания миру являются все новые истории из семейной жизни участников процесса, а также факты собственно об участниках процесса, которые раньше нигде не озвучивались. Так, 58-летний актер признался, что он никогда не смотрел фильм "Пираты Карибского моря", который поднял его популярность на заоблачную высоту, пишет NDTV Movies.

Депп сыграл роль капитана Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" в 2003 году. Затем он повторил этот образ в сиквелах "Сундук мертвеца", "На краю света", "На странных берегах" и "Мертвецы не рассказывают сказки".

"Я этого не видел… Но фильм, видимо, удался. И они хотели продолжать, делать больше. И я был в готов делать", — сказал он в суде.

Депп добавил, что после успеха картины, его жизнь очень изменилась:

""Пираты" были вещью. Все перевернулось. Просто странно получилось. Люди взбирались на ворота, чтобы увидеть капитана Джека Воробья, пытались вломиться в ворота в костюмах капитана Джека Воробья, преследовать вас и вашу семью".

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" сделал Джонни Деппа невероятно знаменитым

По словам Джонни, в актерскую профессию он попал чисто случайно.

"У меня не было возможности быть актером… Но тот факт, что эти люди собирались платить мне такую сумму денег… Это было $12 800 долларов в неделю. Я никогда в жизни не видел такого".

Актер подал иск о клевете против Херд, "чтобы раскрыть правду о своих отношениях" с бывшей женой. В свою очередь она тоже возбудила дело о клевете против Деппа, требуя $100 млн.

Дело Деппа основано на статье, написанной актрисой для Washington Post в декабре 2018 года, о том, что она стала жертвой домашнего насилия. Там никогда не упоминалось имя Деппа, но его адвокаты заявили репортерам, что было ясно, что Херд имела в виду ведущего актера Голливуда.

Депп опроверг все обвинения и заявил, что экс-супруга разрушила ему карьеру ложными обвинениями в насилии. Херд же в своем иске заявляет, что Джонни очернил ее, обвинив во лжи.

Ранее она признавалась в любви к бывшему мужу, что не помешало ее адвокатам заявить о еще одном иске против актера. В свою очередь врач актера рассказал о травме, которую Джонни получил в ходе ссоры с Эмбер.