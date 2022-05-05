Эмбер Херд вырезали из фильма об "Аквамене"

В первом фильме актриса исполняла одну из главных ролей

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Эмбер Херд получила меньше 10 минут экранного времени в продолжении "Аквамена". 36-летняя актриса сыграла в фильме морскую принцессу Меру. Об этом пишет NYpost.

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Об этом заявила журналистка Грейс Рэндольф, известная своими сенсациями из мира комиксов, заявила, что фанаты практически не увидят Эмбер в сиквеле "Аквамен и затерянное королевство", который должен выйти в марте 2023 года.

С чем связано решение создателей картины, не сообщается. По одной из версий, так и было задумано изначально. Но по другой — время могли сократить из-за громкого судебного процесса Эмбер Херд и Джонни Деппа.

Фанаты Деппа инициировали создание петиции, в которой потребовали вовсе убрать Эмбер Херд из фильма. Она собрала уже более трех миллионов подписей.

Сейчас продолжается суд, на котором Джонни Депп пытается очистить свое имя. Бывшая жена обвинила его в домашнем насилии, из-за чего его карьера пошла под откос. Актер утверждает, что не трогал свою жену. На суде всплывают нелицеприятные подробности их семейной жизни. Так, охранник Деппа уже рассказал, как Эмбер оставила неприятный "сюрприз" на кровати мужа и назвала это розыгрышем, а также принимала наркотики.