Охранник Джонни Деппа заявил в суде, что Эмбер Херд испражнилась на кровать актера ради розыгрыша

Ранее актриса заявляла, что всему виной их с Деппом собаки

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Охранник Джонни Деппа рассказал в зале суда о, пожалуй, самом неприятном эпизоде семейной жизни актеров. Он рассказал, что Эмбер Херд испражнилась на кровать актера и назвала это "розыгрышем". Об этом пишет Insider.

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Происшествие, о котором рассказал Старлинг Дженкинс под присягой, случилось в апреле 2016 года. Тогда Херд поехала на фестиваль "Коачелла" после вечеринки по случаю своего 30-летия. По словам охранника, актриса рассказала ему "о сюрпризе", который она оставила в Джонни Деппа перед отъездом.

А потом она назвала произошедшее "неудачным розыгрышем, который пошел не по плану".

Когда Депп обнаружил "сюрприз", Херд сказала ему, что это вина собак, но Джонни в эту историю не поверил, равно, как и его ассистенты, так как "сюрприз" был слишком велик для двух маленьких йоркширских терьеров, которые тогда жили с актерами.

"Моей первой реакцией на это был смех. Это было так необычно, так странно и гротескно, что я мог только смеяться", — признался Депп в суде.

[ + – ] Реакция Эмбер Херд на выступление Старлинга Дженкинса Фото: Скриншот

Также Старлинг Дженкинс рассказал, что во время одной из ссор Эмбер Херд выкинула с балкона бумажник Деппа с его телефоном, деньгами, документами и кредитными картами, так что ему пришлось бежать на улицу и выкупать собственность актера у бездомного, который к тому времени уже подобрал бумажник.

Также Старлинг отметил, что во время вечеринки Эмбер Херд "чувствовала себя плохо", потому что пила красное вино на пустой желудок и ела "волшебные грибы".

[ + – ] Выступление Старлинга Дженкинса в суде

Судебный процесс между бывшими супругами начался в апреле. Депп в очередной раз подал иск о клевете против Херд. Он отвергает обвинения Херд в домашнем насилии. Херд отрицает это и утверждает, что Депп ее бил, будучи нетрезвым. На последнем суде психолог Доун Хьюз заявила, что Джонни бил Эмбер и засовывал в нее бутылки. Впрочем, психолог отметила, что об этом ей рассказывала сама актриса.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в 2016 году, после чего Херд заявила о домашнем насилии. В 2020 году Депп проиграл суд о клевете против таблоида The Sun, который написал, что актер якобы бил жену.

В следующем году суд частично удовлетворил ходатайство Деппа, обвинившего бывшую супругу во лжи и растрате средств на благотворительность.

Бракоразводный процесс сильно ударил по карьере Деппа. Он лишился роли Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Впрочем, карьера Эмбер тоже под угрозой – ее могут убрать из фильма "Аквамен". Петиция против ее участия уже набрала три миллиона подписей.