Охоронець Джонні Деппа заявив у суді, що Ембер Герд випорожнилася на ліжко актора заради розіграшу

Раніше акторка заявляла, що у всьому винні їхні з Деппом собаки

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Охоронець Джонні Деппа розповів у залі суду про, мабуть, найнеприємніший епізод сімейного життя акторів. Він розповів, що Ембер Герд випорожнилася на ліжко актора і назвала це "розіграшем". Про це пише Insider.

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Ситуація, про яку розповів Старлінг Дженкінс під присягою, сталася у квітні 2016 року. Тоді Герд поїхала на фестиваль "Коачелла" після вечірки з нагоди свого 30-річчя. За словами охоронця, акторка розповіла йому "про сюрприз", який вона залишила в Джонні Деппа перед від'їздом.

А потім вона назвала подію "невдалим розіграшем, який пішов не за планом".

Коли Депп знайшов "сюрприз", Герд сказала йому, що це винні собаки, але Джонні в цю історію не повірив, як і його асистенти, оскільки "сюрприз" був занадто великий для двох маленьких йоркширських тер'єрів, які тоді жили з акторами.

"Моєю першою реакцією на це був сміх. Це було так незвично, так дивно і гротескно, що я міг тільки сміятися", — зізнався Депп у суді.

[ + – ] Реакція Ембер Герд на виступ Старлінга Дженкінса Фото: Скриншот

Також Старлінг Дженкінс розповів, що під час однієї зі сварок Ембер Герд викинула з балкона гаманець Деппа з його телефоном, грошима, документами та кредитними картками, тож йому довелося бігти на вулицю та викуповувати власність актора в безхатька, який тоді вже підібрав гаманець.

Також Старлінг зазначив, що під час вечірки Ембер Герд "почувалася погано", тому що пила червоне вино на порожній шлунок і їла "чарівні гриби".

[ + – ] Виступ Старлінга Дженкінса в суді

Судовий процес між колишнім подружжям розпочався у квітні. Депп вкотре подав позов про наклеп проти Герд. Він відкидає звинувачення Герд в домашньому насильстві. Герд заперечує це і стверджує, що Депп її бив, бувши нетверезим. На останньому суді психологиня Доун Х`юз заявила, що Джонні бив Ембер і засовував у неї пляшки. Втім, психологиня зазначила, що про це розповідала сама акторка.

Нагадаємо, Ембер Герд та Джонні Депп розлучилися у 2016 році, після чого Герд заявила про домашнє насильство. У 2020 році Депп програв суд про наклеп проти таблоїда The Sun, який написав, що актор нібито бив дружину.

Наступного року суд частково задовольнив клопотання Деппа, який звинуватив колишню дружину у брехні та розтраті коштів на благодійність.

Шлюбний процес сильно вдарив по кар'єрі Деппа. Він втратив роль Ґелерта Ґріндельвальда у "Фантастичних звірах". Втім, кар'єра Ембер теж під загрозою — її можуть забрати з фільму "Аквамен". Петиція проти її участі вже набрала три мільйони підписів.