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Ембер Герд вирізали з фільму про "Аквамена"

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Фото: Скриншот | Ембер Герд у ролі принцеси Мери

У першому фільмі акторка виконувала одну з головних ролей

Ембер Герд отримала менш як 10 хвилин екранного часу протягом "Аквамена". 36-річна акторка зіграла у фільмі морську принцесу Меру. Про це пише NYpost.

Про це заявила журналістка Грейс Рендольф, відома своїми сенсаціями зі світу коміксів, заявила, що фанати практично не побачать Ембер у сиквелі "Аквамен та загублене королівство", який має вийти в березні 2023 року.

З чим пов'язане рішення авторів картини, не повідомляють. За однією з версій, так і було задумано спочатку. Але з іншого боку — могли скоротити через гучний судовий процес Ембер Герд і Джонні Деппа.

Фанати Деппа ініціювали створення петиції, в якій зажадали зовсім прибрати Ембер Герд із фільму. Вона зібрала вже понад три мільйони підписів.

Наразі триває суд, на якому Джонні Депп намагається очистити своє ім'я. Колишня дружина звинуватила його в домашньому насильстві, через що його кар'єра пішла під укіс. Актор стверджує, що не чіпав свою дружину. На суді спливають безсторонні подробиці їхнього сімейного життя. Так, охоронець Деппа вже розповів, як Ембер залишила неприємний "сюрприз" на ліжку чоловіка та назвала це розіграшем, а також вживала наркотики.