Эмбер Херд случайно помогла в суде Джонни Деппу (видео)

Теперь адвокаты актера празднуют свою мини-победу.

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Во время судебного заседания по делу о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа первая случайно помогла своему бывшему мужу. Об этом пишет New York Post.

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36-летняя актриса в своей речи упомянула бывшую девушку Джонни Деппа, британскую модель Кейт Мосс. Реакция адвокатов актера была мгновенной и не скрывала их радость, ведь теперь модель может свидетельствовать в суде, поскольку ее публично упомянула Эмбер Херд.

"Эмбер вспомнила бывшую Джонни, которая, по ее мнению, явно не поддерживает его, что не может быть правдой", — сообщил источник издания, имея в виду возможность Мосс теперь помочь в деле Деппа.

Юридические эксперты объяснили, что упоминание Эмбер Кейт Мосс на суде может дать команде ее бывшего мужа возможность развеять слухи о том, что он толкнул британскую супермодель вниз с лестницы, когда они встречались в 1990-х

[ + – ] Джонни Депп и Кейт Мосс встречались в 90-х

Заявление звезды "Аквамена" прозвучало, когда она рассказывала присяжным о потасовке в марте 2015 года, во время которой актриса ударила Джонни Деппа кулаком по лицу, опасаясь, что он столкнет ее сестру Уитни с лестницы.

Эмбер рассказала, что она "мгновенно" подумала о "Кейт Мосс и лестнице", что побудило ее развернуться и ударить мужчину.

Видео мгновенной реакции адвокатов Джонни Деппа уже стало вирусным в Сети. Они не скрыли своей радости и уже празднуют мини-победу.

[ + – ] Реакция адвокатов Джонни Деппа на заявление Эмбер Херд

Напомним, почему Джонни Депп впервые ударил Эмбер Херд, по словам актрисы.

Фокус активно следит за судебным процессом развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Недавно бывшая невеста Джонни Деппа рассказала о том, как актер вел себя во время их отношений.