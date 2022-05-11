Эмбер Херд случайно помогла в суде Джонни Деппу (видео)
Теперь адвокаты актера празднуют свою мини-победу.
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Во время судебного заседания по делу о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа первая случайно помогла своему бывшему мужу. Об этом пишет New York Post.
36-летняя актриса в своей речи упомянула бывшую девушку Джонни Деппа, британскую модель Кейт Мосс. Реакция адвокатов актера была мгновенной и не скрывала их радость, ведь теперь модель может свидетельствовать в суде, поскольку ее публично упомянула Эмбер Херд.
"Эмбер вспомнила бывшую Джонни, которая, по ее мнению, явно не поддерживает его, что не может быть правдой", — сообщил источник издания, имея в виду возможность Мосс теперь помочь в деле Деппа.
Юридические эксперты объяснили, что упоминание Эмбер Кейт Мосс на суде может дать команде ее бывшего мужа возможность развеять слухи о том, что он толкнул британскую супермодель вниз с лестницы, когда они встречались в 1990-х
Заявление звезды "Аквамена" прозвучало, когда она рассказывала присяжным о потасовке в марте 2015 года, во время которой актриса ударила Джонни Деппа кулаком по лицу, опасаясь, что он столкнет ее сестру Уитни с лестницы.
Эмбер рассказала, что она "мгновенно" подумала о "Кейт Мосс и лестнице", что побудило ее развернуться и ударить мужчину.
Видео мгновенной реакции адвокатов Джонни Деппа уже стало вирусным в Сети. Они не скрыли своей радости и уже празднуют мини-победу.
Напомним, почему Джонни Депп впервые ударил Эмбер Херд, по словам актрисы.
Фокус активно следит за судебным процессом развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Недавно бывшая невеста Джонни Деппа рассказала о том, как актер вел себя во время их отношений.