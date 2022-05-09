"Он ревнивец и параноик". Бывшая невеста Джонни Деппа рассказала об их отношениях

Джонни Депп известен своими многочисленными романами со знаменитостями Голливуда.

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Бывшая возлюбленная и невеста Джонни Деппа актриса Дженнифер Грей рассказала об их романе. Об этом пишет Insider.

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Актриса фильма "Грязные танцы" в телешоу Entertainment Tonight решила прокомментировать скандальный судебный процесс Джонни Деппа и его уже бывшей жены Эмбер Херд.

62-летняя Грей назвала актера безумным ревнивцем и параноиком. Также, по словам бывшей возлюбленной Деппа, у него всегда был скверный характер.

В частности, Дженнифер надеется, что конфликт между Джонни и его экс-женой Эмбер скоро разрешится.

[ + – ] Джонни Депп и Дженнифер Грей планировали пожениться в 1989 году

"Я думаю, что это грустно, и я хочу, чтобы процесс поскорее закончился. Желаю всем добра", — отметила бывшая невеста Джонни Деппа.

Отметим, что Джонни Депп и Дженнифер Грей в 1989 году были помолвлены, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2001 году актриса вышла замуж за американского актера и режиссера Кларка Грегга, однако через 20 лет пара разошлась.

Сам Депп был официально женат только два раза — в 1983 году на Лори Эллисон и в 2015 году на актрисе Эмбер Херд. С Ванессой Паради, от союза с которой у Деппа подрастают двое детей, официального брака они так и не заключили.

Напомним, вся Сеть активно следит за развитием судебного процесса между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Громкий развод и обвинения в домашнем насилии практически разрушили актерскую карьеру Деппа, за что он хочет получить компенсацию в 50 млн долларов. Накануне стало известно, за что американский актер впервые ударил свою экс-жену.

Также Фокус писал об истерике, которую устроила 36-летняя Эмбер Херд прямо во время судебного разбирательства. По словам актрисы, во время их отношений Джонни Депп избивал ее и однажды изнасиловал бутылкой от ликера.