Эмбер Херд устроила истерику прямо во время судебного разбирательства (видео)

В скандальной истории развода актерской пары появились новые подробности.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд устроила истерику прямо в зале суда и шокировала собравшихся новыми подробностями насилия со стороны Джонни Деппа. Об этом пишет The Guardian.

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Как известно, во время дачи показаний бывшая жена Джонни Деппа с трудом сдерживала слезы, рассказывая о своих отношениях с бывшим возлюбленным. 36-летняя актриса устроила истерику прямо во время судебного заседания.

"В какой-то момент он навалился на меня и начал кричать о том, что я разрушила его жизнь. Он взял меня за шею. Мне было так страшно. Тогда это был как другой человек, не Джонни. Я пыталась достучаться до него, объяснить, что мне больно", – отметила звезда "Аквамена".

После этого, по словам Эмбер, Джонни Депп изнасиловал ее бутылкой ликера. А больше всего в этот момент она опасалась, что стеклянная емкость была разбита.

[ + – ] Эмбер Херд во время своей речи в суде расплакалась

Сразу после того, как судья объявил перерыв, чтобы актриса пришла в себя, к ней попытался подойти ее бывший муж. Однако Херд отбежала от него в другую сторону помещения, а полицейские закрыли собой проход к ней.

Напомним, стало известно, при каких условиях Джонни Депп впервые ударил Эмбер Херд, по словам актрисы.

Фокус внимательно следит за процессом развода самой скандальной пары Голливуда. Недавно стало известно, что 36-летняя Эмбер Херд уволила своих пиарщиков из-за плохих заголовков.