Ембер Герд влаштувала істерику прямо під час судового розгляду (відео)

У скандальній історії розлучення акторської пари з'явилися нові подробиці.

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36-річна американська акторка Ембер Герд влаштувала істерику прямо в залі суду та шокувала присутніх новими подробицями насильства з боку Джонні Деппа. Про це пише The Guardian.

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Як відомо, під час надання свідчень колишня дружина Джонні Деппа насилу стримувала сльози, розповідаючи про свої стосунки з колишнім коханим. 36-річна акторка влаштувала істерику прямо під час судового засідання.

"У якийсь момент він навалився на мене і почав кричати про те, що я зруйнувала його життя. Він узяв мене за шию. Мені було так страшно. Тоді це була ніби інша людина, не Джонні. Я намагалася достукатися до нього, пояснити, що мені боляче", — зазначила зірка "Аквамена".

Після цього, за словами Ембер, Джонні Депп зґвалтував її пляшкою лікеру. А найбільше в цей момент вона боялася, що скляна пляшка розбита.

[ + – ] Ембер Герд під час своєї промови у суді розплакалася

Відразу після того, як суддя оголосив перерву, щоб акторка прийшла до тями, до неї спробував підійти її колишній чоловік. Проте акторка відбігла від нього в інший кут приміщення, а поліцейські закрили собою прохід до неї.

Нагадаємо, стало відомо, за яких умов Джонні Депп вперше вдарив Ембер Герд, за словами акторки.

Фокус уважно стежить за процесом розлучення найскандальнішої пари Голлівуду. Нещодавно стало відомо, що 36-річна Ембер Герд звільнила своїх піарників через погані заголовки.