Ембер Герд звільнила своїх піарників через погані заголовки

Тепер інтереси зірки представлятиме компанія Shane Communications, яка раніше мала справу з Джонні Деппом.

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36-річна американська актриса Ембер Герд, яка виступає відповідачкою в суді на $50 млн доларів, зрозумівши, що програє інформаційну війну колишньому чоловікові Джонні Деппу, звільнила всю свою команду зв'язків із громадськістю. Цьому передувала істерика знаменитості щодо якості їхньої роботи, повідомляє The New York Post.

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Співробітники PR-фірми Precision Strategies, співзасновником якої є колишня радниця Обами Стефані Каттер, яка займалася піаром Герд, поплатилися за те, що акторка "не любить поганих заголовків". За словами інсайдерів, Ембер засмутилася через те, що її сторона історії була розкрита в ЗМІ "неефективно", що зрештою вплинуло на громадську думку не на її користь.

За кілька днів до того, як виступити в суді, Герд найняла представляти її в ЗМІ фірму Shane Communications під керівництвом Девіда Шейна, який у минулому виступав проти Деппа. Фірма допомогла привернути увагу до звинувачень, висунутих колишніми бізнес-менеджерами Деппа, The Management Group, у яких стверджувалося, що зірці "Піратів Карибського моря" потрібно було найняти психіатра через його звичку "нав'язливо витрачати" $2 млн.

Ембер сподівається, що їй вдасться реабілітуватися в очах публіки, адже команда колишнього чоловіка представила її як монстра-маніпулятора, неврівноважену, яка страждає на прикордонні розлади особи.

Суд між Герд і Деппом в окрузі Ферфакс у Вірджинії (США) відбувається у відкритому режимі та транслюється на кількох платформах. Спочатку акторка була проти того, щоб засідання робили публічним, адже так її піар-команда вже не змогла доносити тільки ту інформацію, яка вигідна Ембер, і весь світ став свідком її неприємних витівок у шлюбі. Наприклад, з'ясувалося, що вона погрожувала Депу суїцидом, а також під час сварки травмувала його.

У той же час, дедалі більше спостерігачів за процесом відчувають симпатію до Деппа, вважаючи, що насправді всі звинувачення в домашньому насильстві з боку колишньої дружини викликають дуже великі сумніви. Навіть адвокатку акторки, Елейн Бредехофт, запідозрили, що вона є таємною шанувальницею Джонні.