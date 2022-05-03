Эмбер Херд уволила своих пиарщиков из-за плохих заголовков

Теперь интересы звезды будет представлять компания Shane Communications, которая раньше имела дело с Джонни Деппом.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд, которая выступает ответчиком в суде на $50 млн долларов, поняв, что проигрывает информационную войну бывшему мужу Джонни Деппу, уволила всю свою команду по связям с общественностью. Этому передовала истерика знаменитости по поводу качества их работы, сообщает The New York Post.

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Сотрудники PR-фирмы Precision Strategies, соучредителем которой является бывший советник Обамы Стефани Каттер, занимавшейся пиаром Херд, поплатились за то, что актриса "не любит плохих заголовков". По словам инсайдеров, Эмбер расстроилась из-за того, что ее сторона истории была раскрыта в СМИ "неэффективно", что в конечном итоге повлияло на общественное мнение не в ее пользу.

За несколько дней до того, как выступить в суде, Херд наняла представлять ее в СМИ фирму Shane Communications по руководством Дэвида Шейна, в прошлом выступавшего против Деппа. Фирма помогла привлечь внимание к обвинениям, выдвинутым бывшими бизнес-менеджерами Деппа, The Management Group, в которых утверждалось, что звезде "Пиратов Карибского моря" нужно было нанять психиатра из-за его привычки "навязчиво тратить" $2 млн.

Эмбер надеется, что ей удастся реабилитироваться в глазах публики, ведь команда бывшего мужа представила ее как монстра-манипулятора, неуравновешенную, страдающую пограничными расстройствами личности.

Суд между Херд и Деппом в округе Фэрфакс в Вирджинии (США) проходит в открытом режиме и транслируется на нескольких платформах. Изначально актриса была против того, чтобы заседания делали публичным, ведь так ее пиар-команда уже не смогла доносить только ту информацию, которая выгодна Эмбер, и весь мир стал свидетелем ее нелицеприятных выходок в браке. Например, выяснилось, что она угрожала Деппу суицидом, а также во время ссоры травмировала его.

В то же время все больше наблюдателей за процессом испытывают симпатию к Деппу, считая, что на самом деле все обвинения в домашнем насилии со стороны бывшей жены вызывают очень большие сомнения. Даже адвоката актрисы, Элейн Бредехофт, заподозрили в том, что она является тайной поклонницей Джонни.