Адвоката Эмбер Херд заподозрили в тайной симпатии к Джонни Деппу

После того, как на видео 2013 года была замечена женщина похожая на адвоката Эмбер Херд, пользователи Сети сразу же придумали теорию заговора.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Вирджинии (США) продолжается судебный процесс, в ходе которого Джонни Депп пытается наказать бывшую жену Эмбер Херд за клевету и отсудить у нее $50 млн компенсации за разрушенную карьеру и моральные страдания, которые обрушились на него после выхода ее эссе в издании Washington Post 2018 года, где она косвенно обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Суд транслируется на нескольких платформах, и все желающие могут видеть все, что происходит во время заседаний. Судебная тяжба между актерами каждый день приносит новые разоблачения. Теперь вот пользователи разгоняют слухи о том, что адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт – тайная поклонница Деппа, пишет Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

К такому выводу наблюдатели за процессом пришли после того, как на архивных кадрах, снятых 20 июля 2013 года во время премьеры картины "Одинокий рейнджер" в Лондоне, заметили в толпе фанатов Деппа незнакомую женщину с рыжими волосами, которая поразительно похожа на нынешнюю защитницу его бывшей жены в суде. Она ждала появления звезды на красной дорожке в первых рядах его поклонников.

После попадания в TikTok видео стало вирусным, и его просмотрели миллионы зрителей, а теория заговора не заставила себя ждать. По мнению пользователей, если на кадрах действительно Бредехофт, то она взялась за эту работу, чтобы саботировать свою клиентку.

Неясно, действительно ли женщина на кадрах девятилетней давности является адвокатом Херд, но многочисленные пользователи социальных сетей теперь убеждены, что это именно она.

[ + – ] Элейн Бредехофт на суде и похожая на нее женщина в толпе фанатов Джонни Деппа в 2013 году

"Вероятно, она взялась за работу только для того, чтобы видеть его весь день", "Что, если она намеренно делает что-то плохое, чтобы Джонни мог победить и он действительно ей нравился, "Я убежден, что она стала своим адвокатом, чтобы увидеться с ним", "Даже команда Эмбер на стороне Джонни", – написали в комментариях пользователи.

Тем временем бывшие супруги продолжают озвучивать невероятные моменты из их короткого брака. Например, всплыла информация о том, что Депп просил Херд пить его кровь, а она отрезала ему кусочек пальца. Также выяснилось, что Херд никогда не любила Илона Маска, с которым была в отношениях после развода с Джонни, и угрожала бывшему суицидом.

Кроме того, клинический психолог Шеннон Карри озвучила присяжным два расстройства личности, которые могут влиять на поведение Херд.