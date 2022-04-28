Роман Эмбер Херд и Илона Маска: всплыла правда о реальных чувствах пары

С Илоном Маском Эмбер Херд начала встречаться после того, как подала на развод с Джонни Деппом в мае 2016-го.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд, которая сейчас проходит ответчиком по делу о клевете, которое против нее инициировал бывший муж Джонни Депп, во время романа с миллиардером и бизнесменом Илоном Маском не испытывала к последнему никаких чувств, сообщает Daily Mail.

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Об этом суду поведал бывший агент Деппа Кристиан Карино, рассказав об электронных письмах, отправленных ему Херд после того, как она рассталась с основателем Tesla и SpaseX.

Эмбер начала встречаться с Маском примерно в мае 2016 года, когда ее отношения и брак с Джонни трещали по швам, а уже к августу следующего года они расстались, причем инициатором выступила актриса. Через несколько месяцев они попробовали сойтись снова, но эта попытка потерпела неудачу.

Карино, агент по работе с талантами в агентстве CAA и бывший жених Леди Гаги, дал показания по видеозаписи и подтвердил, что Херд и Маск какое-то время были в отношениях. На вопрос, начала ли актриса встречаться с бизнесменом "сразу после Джонни Деппа", он ответил утвердительно.

В электронном письме от 7 августа 2017 года Херд писала Карино:

"Переживаю разрыв. Я ненавижу, когда что-то становится достоянием общественности. Видишь ли, мне так грустно".

В свою очередь Кристиан предположил, что она имела в виду разрыв с Маском. Он спросил у Херд, почему она грустит, если не была влюблена в Илона с самого начала этих отношений.

[ + – ] Роман Эмбер Херд и Илона Маска продлился недолго

Позже актриса пожаловалась ему на то, что "мужчина снова позволил ей упасть на шипы одной", имея в виду то, что ее новые отношения и последовавший за ними разрыв активно обсуждает мировая пресса. Она добавила, что и Депп, и Маск злятся на нее за утечку этой информации.

"Если тебе не нравится, когда пресса рассказывает о твоей личной жизни, не встречайся со знаменитостями", – посоветовал ей Карино.

Кристиан добавил, что Херд, несмотря на роман с Маском и подачу документов на развод, любила своего мужа.

"Я просто хочу сказать ему, что то, что они говорят ему, не соответствует действительности…", "Пожалуйста, скажите ему, что я люблю его", – писала она Карино в июне 2016-го.

16 августа 2017 года Херд снова прислала Карино письмо на электронную почту:

"Я написала так много заметок, можете ли вы дать ему одну? Я не знаю, как и с чего начать. Наконец-то я одинока, у меня чистое сердце и разум. Я просто хочу, чтобы он знал, что я люблю его".

За полгода до публикации скандальной статьи в The Washington Post, где она обвинила Деппа в домашнем насилии, чем похоронила его карьеру, Эмбер еще раз написала Карино.

"Боже, я скучаю по нему", – призналась она, имея в виду Джонни.

Тем временем клинический психолог Шеннон Карри во время судебного заседания рассказала суду и присяжным о двух психических расстройствах, которыми страдает Херд. Люди с таким диагнозом поначалу кажутся идеальными, но при более близком общении буквально становятся разрушителями. Сам Джонни Депп сообщил суду, что Эмбер грозилась ему, что покончит с собой.