Роман Ембер Герд та Ілона Маска: спливла правда про реальні почуття пари

Із Ілоном Маском Ембер Герд почала зустрічатись після того, як подала на розлучення з Джонні Деппом у травні 2016-го.

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36-річна американська актриса Ембер Герд, яка зараз проходить відповідачкою в справі про наклеп, який ініціював проти неї колишній чоловік Джонні Депп, під час роману з мільярдером і бізнесменом Ілоном Маском не відчувала до останнього жодних почуттів, повідомляє Daily Mail.

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Про це суду повідав колишній агент Деппа Крістіан Каріно, розповівши про електронні листи, надіслані йому Герд після того, як вона розлучилася з засновником Tesla та SpaseX.

Ембер почала зустрічатися з Маском приблизно в травні 2016 року, коли її стосунки та шлюб із Джонні тріщали по швах, а вже до серпня наступного року вони розлучилися, причому ініціатором виступила акторка. Через кілька місяців вони спробували зійтись знову, але ця спроба зазнала невдачі.

Каріно, агент із роботи з талантами в агентстві CAA і колишній наречений Леді Гаги, дав свідчення по відеозапису та підтвердив, що Герд і Маск певний час були в стосунках. На запитання, чи почала акторка зустрічатися з бізнесменом "відразу після Джонні Деппа", він відповів ствердно.

В електронному листі від 7 серпня 2017 року Герд писала Каріно:

"Переживаю розрив. Я ненавиджу, коли щось стає надбанням громадськості. Розумієш, мені так сумно".

У свою чергу Крістіан припустив, що вона мала на увазі розрив із Маском. Він запитав у Герд, чому вона сумує, якщо не була закохана в Ілона від початку цих стосунків.

[ + – ] Роман Ембер Герд і Ілона Маска тривав недовго

Пізніше акторка поскаржилася йому на те, що "чоловік знову дозволив їй впасти на шипи самою", маючи на увазі те, що її нові стосунки та розрив, що послідував за ними, активно обговорює світова преса. Вона додала, що і Депп, і Маск зляться на неї за витік цієї інформації.

"Якщо тобі не подобається, коли преса розповідає про твоє особисте життя, не зустрічайся зі знаменитостями", — порадив їй Каріно.

Крістіан додав, що Герд, незважаючи на роман із Маском і подачу документів на розлучення, кохала свого чоловіка.

"Я просто хочу сказати йому, що те, що вони кажуть йому, не відповідає дійсності…", "Будь ласка, скажіть йому, що я люблю його", — писала вона Каріно в червні 2016-го.

16 серпня 2017 року Герд знову надіслала Каріно листа на електронну пошту:

"Я написала так багато нотаток, чи можете ви дати йому одну? Я не знаю, як і з чого почати. Нарешті я самотня, у мене чисте серце та розум. Я просто хочу, щоб він знав, що люблю його" .

За пів року до публікації скандальної статті в The Washington Post, де вона звинуватила Деппа в домашньому насильстві, чим поховала його кар'єру, Ембер написала Каріно ще раз.

"Боже, я сумую за ним", — зізналася вона, маючи на увазі Джонні.

Тим часом клінічна психологиня Шеннон Каррі під час судового засідання розповіла суду та присяжним про два психічні розлади, на які страждає Герд. Люди з таким діагнозом спочатку здаються ідеальними, але при ближчому спілкуванні буквально стають руйнівниками. Сам Джонні Депп повідомив суду, що Ембер погрожувала йому, що накладе на себе руки.