Клінічна психологиня розкрила діагнози Ембер Герд

Люди з таким розладом спочатку здаються ідеальними, проте потім стають руйнівниками.

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Клінічна і судова психологиня докторка Шеннон Каррі, яка присутня на засіданнях у суді, де Джонні Депп намагається покарати колишню дружину Ембер Герд за наклеп, заявила, що акторка страждає на прикордонні розлади особистості (ПРО), а також істеричні РО, повідомляє Daily Mail.

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Ці два стани найчастіше зустрічаються у людей з емоційною нестабільністю і поведінкою, спрямованою на пошук уваги.

Фахівчиня, запрошена для аналізу стосунків пари, стверджує, що симптоми цих розладів враховують "прийняття особистості" близьких та "одягання, як вони". Про останній момент заговорили світові ЗМІ, зауваживши, що Ембер повторює стиль Джонні на засіданнях.

"У тих, хто страждає на ПРО, часто виникають проблеми з ідентичністю. Вони переймають особистість людей, з якими хочуть бути поруч: те, як вони одягаються, інтерес до того, як вони розмовляють", — пояснила психологиня Каррі.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд Фото: колаж Фокус

Проводячи свою оцінку, експертка пояснила, що переглядала різні матеріали справи, враховуючи медичні записи Херд, інформацію про лікування психічних захворювань, судові докази, свідчення свідків, а також аудіо- та відеозаписи. Вона також двічі зустрічалася з Ембер у грудні минулого року, провівши з нею по кілька годин, перш ніж нарешті поставила діагноз.

Каррі дійшла висновку, що Герд "сильно перебільшила" свій посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) після того, як її стосунки з Депп закінчилися. За її словами, ПРО Ембер було зазначено "прихованим страхом бути покинутою", і додала, що люди з цим захворюванням часто роблять "відчайдушні спроби", щоб запобігти цьому, вдаючись часто до екстремальної поведінки.

Фахівчиня підкреслила: внаслідок цих розладів хтось, на кшталт Герд, може здаватися чарівним на початку дружби чи стосунків, але потім все різко змінюється.

"Ви побачите, що стосунки починаються дуже інтенсивно, дуже близько. Це може бути ідеальна споріднена душа, і спочатку все здається прекрасним, але настає реальність, люди не ідеальні. Більшість із нас приймають людей як єдине ціле, але з людиною з ПРО все доходить до крайнощів — вона перетворюється з ідеалу на сміттєвий бак, він повністю знецінений, він гірший. Тоді буде серйозна робота над собою, тому що людина з цим розладом справді зазнає докорів сумління", — пояснила Керрі.

Вона додала, що люди з ПРО зазвичай "дуже, дуже зацікавлені у зовнішності та використовують її, щоб отримати повагу, яку вони шукають".

Випадок Герд вона назвала "складним", додавши, що, судячи з її аналізу, акторка здалася їй людиною, здатною вдарити по хворому місцю, і що вона може бути "дуже руйнівною".

Нагадаємо, раніше Депп розповідав у суді, що його дружина погрожувала йому суїцидом. А сам він просив її порізати його.