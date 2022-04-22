Ембер Герд викрили в копіюванні одягу та зачіски Джонні Деппа на суді (фото)

Не виключено, що таким чином Герд дражнить Деппа або намагається з ним грати в "інтелектуальні ігри".

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Судові розбирання між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд продовжуються. За процесом слідкує весь світ, і в потоці взаємних звинувачень між колишньою парою шанувальники акторів, як і їхні недоброзичливці. Тепер ЗМІ помітили ще й одну цікаву особливість. Зокрема, Daily Mail звернула увагу на те, що Герд копіює стиль і одяг Деппа на кожному наступному засіданні.

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На думку обивателів, Герд навмисно робить це, щоб "пограти з ним в інтелектуальні ігри" або роздратувати його та вивести з рівноваги.

У перший день суду, 11 квітня, Депп був помічений у краватці Gucci із зображенням джмеля. А через два дні, 13 квітня, Герд одягла дуже схожу краватку, на якій теж була бджола.

[ + – ] Колишні чоловік і дружина в однакових краватках Gucci Фото: Скриншот

Крім того, на ньому був сірий костюм. Ембер з'явилася в жакеті такого ж кольору наступного дня.

Фото: Скриншот

Потім, 18 квітня, Депп приїхав у суд із довгим волоссям, зібраним у хвіст. Уже наступного дня, 19 квітня, Герд зібрала свої довгі локони таким же чином, і багато хто подумав, що це не збіг.

[ + – ] Герд скопіювала зачіску Деппа Фото: Скриншот

Суд, який усе ще триває у Вірджинії, намагається визначити, чи є есе Washington Post 2018, написане Герд, у якому вона звинуватила актора в домашньому насильстві, наклепом на Деппа, який згодом зруйнував кар'єру одного з найуспішніших акторів Голлівуду.

Актор постійно заперечував її звинувачення проти нього та вимагає не менше $50 млн як компенсацію за збитки та штрафні санкції в розмірі не менше $350 тис., а також сплатити гонорари адвокатів і судові витрати.

Раніше в суді лікар Деппа заявив про те, що Герд під час сварки запустила в нього пляшку, внаслідок чого актор втратив кінчик пальця. Щоправда, вже незабаром на засіданні пролунав аудіозапис розмови позивача та відповідачки, де Депп сам просив дружину порізати його.

Сам Джонні говорив, що його колишня дружина погрожувала вбити себе.

Судові чвари набирають обертів, і чим завершиться суд, наразі не береться передбачати ніхто.