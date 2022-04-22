Эмбер Херд уличили в копировании одежды и прически Джонни Деппа на суде (фото)

Не исключено, что таким образом Херд дразнит Деппа или пытается с ним играть в "интеллектуальные игры".

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Судебные разборки между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд продолжаются. За процессом следит весь мир, и в потоке взаимных обвинений между бывшей парой поклонники актеров, как и их недоброжелатели. Теперь же СМИ заметили еще и одну интересную особенность. В частности, Daily Mail обратила внимание на то, что Херд копирует стиль и одежду Деппа на каждом следующем заседании.

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По мнению обывателей, Херд намеренно делает это, чтобы "поиграть с ним в интеллектуальные игры" или разозлить его и вывести из равновесия.

В первый день суда, 11 апреля, Депп был замечен в галстуке Gucci с изображением шмеля. А два дня спустя, 13 апреля, Херд надела очень похожий галстук, на котором тоже была пчела.

[ + – ] Бывшие муж и жена в одинаковых галстуках Gucci Фото: Скриншот

Кроме того, на нем был серый костюм. Эмбер появилась в жакете точно такого же цвета на следующий день.

Фото: Скриншот

Затем, 18 апреля, Депп приехал в суд с длинными волосами, собранными в хвост. Уже на следующий день, 19 апреля, Херд уложила свои длинные локоны таким же образом, и многие подумали, что это – не совпадение.

[ + – ] Херд скопировала прическу Деппа Фото: Скриншот

Суд, который все еще продолжается в Вирджинии, пытается определить, является ли эссе Washington Post 2018 года, написанное Херд, в котором она обвинила актера в домашнем насилии, клеветой на Деппа, которая впоследствии разрушила карьеру одного из самых успешных актеров Голливуда.

Актер постоянно отрицал ее обвинения против него и требует не менее $50 млн в качестве компенсации за ущерб и штрафные санкции в размере не менее $350 тыс., а также оплатить гонорары адвокатов и судебные издержки.

Ранее в суде врач Деппа заявил о том, что Херд во время ссоры запустила в него бутылку, в результате чего актер лишился кончика пальца. Правда, уже вскоре на заседании прозвучала аудиозапись разговора истца и ответчицы, где Депп сам просил у жены порезать его.

Сам Джонни говорил о том, что его бывшая жена грозилась убить себя.

Судебные распри набирают обороты, и чем завершится суд, на данный момент не берется предсказывать никто.