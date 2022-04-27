Клинический психолог раскрыла диагнозы Эмбер Херд: есть два расстройства

Люди с таким расстройством сначала кажутся идеальными, однако потом становятся разрушителями.

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Клинический и судебный психолог доктор Шеннон Карри, которая присутствует на заседаниях в суде, где Джонни Депп пытается наказать бывшую жену Эмбер Херд за клевету, заявила, что актриса страдает пограничным расстройством личности (ПРЛ), а также истерическим РЛ, сообщает Daily Mail.

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Эти два состояния чаще всего встречаются у людей с эмоциональной нестабильностью и поведением, направленным на поиск внимания.

Специалист, приглашенная для анализа отношений пары, утверждает, что симптомы этих расстройств включают "принятие личности" близких и "одевание, как они". О последнем моменте заговорили мировые СМИ, заметив, что Эмбер повторяет стиль Джонни на заседаниях.

"У страдающих ПРЛ часто возникают проблемы с идентичностью. Они перенимают личность людей, с которыми хотят быть рядом: то, как они одеваются, интерес к тому, как они разговаривают", — объяснила присяжным доктор Карри.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: коллаж Фокус

Проводя свою оценку, эксперт объяснила, что просматривала различные материалы дела, включая медицинские записи Херд, информацию о лечении психических заболеваний, судебные доказательства, показания свидетелей, а также аудио- и видеозаписи. Она также дважды встречалась со Эмбер в декабре прошлого года, проведя с ней по несколько часов прежде, чем, наконец, поставила диагноз.

Карри пришла к выводу, что Херд "сильно преувеличила" свое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) после того, как ее отношения с Деппом закончились. По ее словам, ПРЛ Эмбер было отмечено "подспудным страхом быть брошенной", и добавила, что люди с этим заболеванием часто предпринимают "отчаянные попытки", чтобы предотвратить это, вдаваясь зачастую к экстремальному поведению.

Специалист подчеркнула: в результате этих расстройств кто-то, вроде Херд, может казаться очаровательным в начале дружбы или отношений, но затем все резко меняется:

"Вы увидите, что отношения начинаются очень интенсивно, очень близко. Это может быть идеальная родственная душа, и поначалу все кажется прекрасным, но наступает реальность, люди не идеальны. Большинство из нас принимают людей как единое целое, но с человеком с ПРЛ все доходит до крайностей – он превращается из идеала в мусорный бак, он полностью обесценен, он худший. Тогда будет серьезная работа над собой, потому что человек с этим расстройством действительно испытывает угрызения совести", – пояснила Керри.

Она добавила, что люди с ПРЛ обычно "очень, очень заинтересованы во внешности и используют ее, чтобы получить уважение, которого они ищут".

Случай Херд она назвала "cложным", добавив, что, судя по ее анализу, актриса показалась ей человеком, способным ударить по больному месту, и что она может быть "очень, очень разрушительной".

Напомним, ранее Депп рассказывал в суде, что его жена грозилась ему суицидом. Сам же он просил ее порезать его.