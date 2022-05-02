Адвокатку Ембер Герд запідозрили в таємній симпатії до Джонні Деппа
Після того, як на відео 2013 року помічено жінку, схожу на адвокатку Ембер Герд, користувачі Мережі одразу ж вигадали теорію змови.
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У Вірджинії (США) триває судовий процес, під час якого Джонні Депп намагається покарати колишню дружину Ембер Герд за наклеп і відсудити в неї $50 млн компенсації за зруйновану кар'єру та моральні страждання, які звалилися на нього після виходу її есе у виданні Washington Post 2018 року, де вона побічно звинуватила ексчоловіка в домашньому насильстві Суд транслюють на кількох платформах, і всі охочі можуть бачити все, що відбувається під час засідань. Судовий позов між акторами щодня приносить нові викриття. Тепер користувачі розганяють чутки про те, що адвокатка Ембер Герд Елейн Бредехофт — таємна прихильниця Деппа, пише Forbes.
Такого висновку спостерігачі за процесом дійшли після того, як на архівних кадрах, знятих 20 липня 2013 року під час прем'єри картини "Самотній рейнджер" у Лондоні, помітили в натовпі фанатів Деппа незнайому жінку з рудим волоссям, яка напрочуд схожа на нинішню захисницю дружини в суді. Вона чекала на появу зірки на червоній доріжці в перших рядах його шанувальників.
Після попадання в TikTok відео стало вірусним, і його переглянули мільйони глядачів, а теорія змови не забарилася. На думку користувачів, якщо на кадрах справді Бредехофт, вона взялася за цю роботу, щоб саботувати свою клієнтку.
Незрозуміло, чи справді жінка на кадрах дев'ятирічної давності є адвокаткою Герд, але численні користувачі соціальних мереж тепер переконані, що це саме вона.
"Ймовірно, вона взялася за роботу тільки для того, щоб бачити його весь день", "Що, якщо вона навмисне робить щось погане, щоб Джонні міг перемогти й він дійсно їй подобався, "Я переконаний, що вона стала своїм адвокатом, щоб побачитися з ним", "Навіть команда Ембер на боці Джонні", — написали користувачі.
Тим часом колишнє подружжя продовжує озвучувати неймовірні моменти з їхнього короткого шлюбу. Наприклад, випливла інформація про те, що Депп просив Герд пити його кров, а вона відрізала йому шматочок пальця. Також з'ясувалося, що Герд ніколи не любила Ілона Маска, з яким була у стосунках після розлучення з Джонні, та погрожувала колишньому суїцидом.
Крім того, клінічний психолог Шеннон Каррі озвучила присяжним два розлади особистості, які можуть впливати на поведінку Герд.