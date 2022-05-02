Адвокатку Ембер Герд запідозрили в таємній симпатії до Джонні Деппа

Після того, як на відео 2013 року помічено жінку, схожу на адвокатку Ембер Герд, користувачі Мережі одразу ж вигадали теорію змови.

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У Вірджинії (США) триває судовий процес, під час якого Джонні Депп намагається покарати колишню дружину Ембер Герд за наклеп і відсудити в неї $50 млн компенсації за зруйновану кар'єру та моральні страждання, які звалилися на нього після виходу її есе у виданні Washington Post 2018 року, де вона побічно звинуватила ексчоловіка в домашньому насильстві Суд транслюють на кількох платформах, і всі охочі можуть бачити все, що відбувається під час засідань. Судовий позов між акторами щодня приносить нові викриття. Тепер користувачі розганяють чутки про те, що адвокатка Ембер Герд Елейн Бредехофт — таємна прихильниця Деппа, пише Forbes.

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Такого висновку спостерігачі за процесом дійшли після того, як на архівних кадрах, знятих 20 липня 2013 року під час прем'єри картини "Самотній рейнджер" у Лондоні, помітили в натовпі фанатів Деппа незнайому жінку з рудим волоссям, яка напрочуд схожа на нинішню захисницю дружини в суді. Вона чекала на появу зірки на червоній доріжці в перших рядах його шанувальників.

Після попадання в TikTok відео стало вірусним, і його переглянули мільйони глядачів, а теорія змови не забарилася. На думку користувачів, якщо на кадрах справді Бредехофт, вона взялася за цю роботу, щоб саботувати свою клієнтку.

Незрозуміло, чи справді жінка на кадрах дев'ятирічної давності є адвокаткою Герд, але численні користувачі соціальних мереж тепер переконані, що це саме вона.

[ + – ] Елейн Бредехофт на суді та схожа на неї жінка в натовпі фанатів Джонні Деппа у 2013 році

"Ймовірно, вона взялася за роботу тільки для того, щоб бачити його весь день", "Що, якщо вона навмисне робить щось погане, щоб Джонні міг перемогти й він дійсно їй подобався, "Я переконаний, що вона стала своїм адвокатом, щоб побачитися з ним", "Навіть команда Ембер на боці Джонні", — написали користувачі.

Тим часом колишнє подружжя продовжує озвучувати неймовірні моменти з їхнього короткого шлюбу. Наприклад, випливла інформація про те, що Депп просив Герд пити його кров, а вона відрізала йому шматочок пальця. Також з'ясувалося, що Герд ніколи не любила Ілона Маска, з яким була у стосунках після розлучення з Джонні, та погрожувала колишньому суїцидом.

Крім того, клінічний психолог Шеннон Каррі озвучила присяжним два розлади особистості, які можуть впливати на поведінку Герд.