"Він ревнивець та параноїк". Колишня наречена Джонні Деппа розповіла про їхні стосунки

Джонні Депп відомий своїми численними романами зі знаменитостями Голлівуду.

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Колишня кохана та наречена Джонні Деппа акторка Дженніфер Грей розповіла про їхній роман. Про це пише Insider.

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Акторка фільму "Брудні танці" в телешоу Entertainment Tonight вирішила прокоментувати скандальний судовий процес Джонні Деппа та його вже колишньої дружини Ембер Герд.

62-річна Грей назвала актора божевільним ревнивцем та параноїком. Також, за словами колишньої коханої Деппа, у нього завжди був скверний характер.

Зокрема Дженніфер має надію, що конфлікт між Джонні та його ексдружиною Ембер скоро вирішиться.

[ + – ] Джонні Депп та Дженніфер Грей планували одружитися у 1989 році

"Я думаю, що це сумно, і я хочу, щоб процес швидше закінчився. Бажаю всім добра", — зазначила колишня наречена Джонні Деппа.

Зазначимо, що Джонні Депп та Дженніфер Грей у 1989 році були заручені, проте до весілля справа так і не дійшла. У 2001 році акторка вийшла заміж за американського актора та режисера Кларка Грегга, проте через 20 років пара розійшлася.

Сам Депп був офіційно одружений лише два рази — у 1983 році з Лорі Еллісон та у 2015 році з акторкою Ембер Герд. З Ванессою Параді, від союзу з якого у Деппа підростають двоє дітей, офіційного шлюбу вони так і не уклали.

Нагадаємо, наразі вся мережа активно стежить за розвитком судового процесу між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд. Гучне розлучення та звинувачення в домашньому насильстві практично зруйнували акторську кар'єру Деппа, за що він хоче отримати компенсацію в 50 млн доларів. Напередодні стало відомо, за що американський актор вперше вдарив свою ексдружину.

Також Фокус писав про істерику, яку влаштувала 36-річна Ембер Герд прямо під час судового розгляду. За словами акторки, під час їхніх стосунків Джонні Депп бив її та одного разу зґвалтував пляшкою з лікеру.