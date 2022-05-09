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"Він ревнивець та параноїк". Колишня наречена Джонні Деппа розповіла про їхні стосунки

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Фото: Sky News | Джонні Депп

Джонні Депп відомий своїми численними романами зі знаменитостями Голлівуду.

Колишня кохана та наречена Джонні Деппа акторка Дженніфер Грей розповіла про їхній роман. Про це пише Insider.

Акторка фільму "Брудні танці" в телешоу Entertainment Tonight вирішила прокоментувати скандальний судовий процес Джонні Деппа та його вже колишньої дружини Ембер Герд.

62-річна Грей назвала актора божевільним ревнивцем та параноїком. Також, за словами колишньої коханої Деппа, у нього завжди був скверний характер.

Зокрема Дженніфер має надію, що конфлікт між Джонні та його ексдружиною Ембер скоро вирішиться.

Джонні Депп та Дженніфер Грей планували одружитися у 1989 році

"Я думаю, що це сумно, і я хочу, щоб процес швидше закінчився. Бажаю всім добра", — зазначила колишня наречена Джонні Деппа.

Зазначимо, що Джонні Депп та Дженніфер Грей у 1989 році були заручені, проте до весілля справа так і не дійшла. У 2001 році акторка вийшла заміж за американського актора та режисера Кларка Грегга, проте через 20 років пара розійшлася.

Сам Депп був офіційно одружений лише два рази — у 1983 році з Лорі Еллісон та у 2015 році з акторкою Ембер Герд. З Ванессою Параді, від союзу з якого у Деппа підростають двоє дітей, офіційного шлюбу вони так і не уклали.

Нагадаємо, наразі вся мережа активно стежить за розвитком судового процесу між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд. Гучне розлучення та звинувачення в домашньому насильстві практично зруйнували акторську кар'єру Деппа, за що він хоче отримати компенсацію в 50 млн доларів. Напередодні стало відомо, за що американський актор вперше вдарив свою ексдружину.

Також Фокус писав про істерику, яку влаштувала 36-річна Ембер Герд прямо під час судового розгляду. За словами акторки, під час їхніх стосунків Джонні Депп бив її та одного разу зґвалтував пляшкою з лікеру.