Ембер Герд розповіла, які насправді в неї були стосунки з Джеймсом Франко

Раніше Джонні Депп звинувачував колишню кохану у зрадах.

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36-річна американська акторка Ембер Герд у суді розповіла про те, які насправді стосунки були в неї з актором Джеймсом Франко. Про це пише Рinkvilla.

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За словами зірки "Аквамена", з 44-річним Франко вони були лише хорошими друзями.

"Він був моїм другом. Він жив по сусідству. І я, чесно кажучи, шукала будь-якої підтримки, яку могла отримати", — зізналася колишня дружина Джонні Деппа.

[ + – ] Ембер Герд назвала Джеймса Франко своїм другом

Раніше Депп висловлював свої припущення, що Ембер могла зраджувати його з Джеймсом Франко та Ілоном Маском. Камери у їхньому будинку, які встигли зняти Герд з цими чоловіками, стали основою для звинувачень.

Фокус детально стежить за процесом розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа, який тягнеться вже кілька років. Адже знаменитості планують компенсувати матеріальні збитки, завдані кар'єрі одне одного, а ці суми сягають десятків мільйонів доларів.

Напередодні Ембер Герд випадково допомогла колишньому чоловікові прямо під час засідання суду. Вона згадала у своїй промові ексдівчину Джонні Деппа модель Кейт Мосс, яка тепер має повне право свідчити у залі суду на боці Джонні Деппа.

Також ми писали про те, чому Джонні Депп намагається не дивитися у вічі Ембер Герд під час засідань суду.