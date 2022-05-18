Эмбер Херд рассказала, какие на самом деле у нее отношения с Джеймсом Франко

Ранее Джонни Депп обвинял бывшую возлюбленную в изменах.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд в суде рассказала о том, какие на самом деле отношения были у нее с актером Джеймсом Франко. Об этом пишет Рinkvilla.

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По словам звезды "Аквамена", с 44-летним Франко они были только хорошими друзьями.

"Он был моим другом. Он жил по соседству. И я, честно говоря, искала любую поддержку, которую могла получить", — призналась бывшая жена Джонни Деппа.

[ + – ] Эмбер Херд назвала Джеймса Франко своим другом

Ранее Депп высказывал свои предположения, что Эмбер могла изменять ему с Джеймсом Франко и Илоном Маском. Камеры в их доме, успевшие снять Херд с этими мужчинами, стали основанием для обвинений.

Фокус подробно следит за процессом развода Эмбер Херд и Джонни Деппа, который длится уже несколько лет. Ведь знаменитости планируют компенсировать материальный ущерб, причиненный карьере друг друга, а эти суммы достигают десятков миллионов долларов.

Накануне Эмбер Херд случайно помогла бывшему мужу прямо во время заседания суда. Она вспомнила в своей речи экс-девушку Джонни Деппа модель Кейт Мосс, которая теперь имеет полное право свидетельствовать в зале суда на стороне Джонни Деппа.

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