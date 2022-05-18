Адвокат Джонни Деппа объяснила, почему он никогда не смотрит в глаза Эмбер Херд

Депп еще в 2016 году пообещал бывшей жене, что станет для нее никем и ничем.

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Чем дольше продолжается суд в деле Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд, который проходит в округе Фэрфакс в Фэрфаксе, штат Вирджиния, тем больше интересных и, порой, весьма неожиданных подробностей узнает мир об отношениях этой пары. Так, стало известно, что актер пообещал экс-возлюбленной, что она больше никогда не увидит его глаз, и сдержал свое слово, пишет Newsweek со ссылкой на показания актрисы.

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Херд рассказала, что данное обещание прозвучало еще в 2016 году после того, как она публично обвинила его в домашнем насилии, и подчеркнула, что Депп ни разу не взглянул на нее во время суда, когда она выступала на перекрестном допросе, который проводила Камилла Васкес, адвокат Деппа.

"Ты знаешь, почему он не смотрит на тебя. Он сказал тебе, что ты больше никогда не увидишь его глаз", – отметила защитница актера.

Васкес воспроизвела запись встречи между ними в 2016 году в Сан-Франциско после того, как Херд подала запретительный судебный приказ против Деппа. Ранее в суде присяжные заслушали показания агента по талантам Кристиана Карино, который сказал присяжным, что помог организовать встречу после того, как Херд хотела помириться с бывшим мужем. Карино сказал присяжным, что в тот день актриса обещала "никогда" не обвинять Деппа в нарушении временного запретительного судебного приказа.

Аудиозапись встречи включала краткое высказывание Деппа в адрес Херд: "Я всегда буду для тебя ничем и никем. Ты больше не увидишь моих глаз". На заднем плане слышен ее плач.

Джонни сдержал свое обещание и больше никогда не смотрел в глаза Эмбер. Более того, на заседаниях он чаще всего сидит в солнцезащитных очках или с опущенной головой, чтобы не видеть бывшей супруги.

На этот момент обратила внимание и ведущая Court TV Джули Грант, назвав поведение Джонни "тревожным".

"Я думала, что Эмбер Херд свидетельствовала так хорошо, как могла. То, что он смотрел вниз большую часть времени, вызывало беспокойство. Иногда может быть эффективно выглядеть так, будто вы не обращаете внимания на присяжных. Это уловка судебной защиты", – предположила она.

Напомним, Эмбер Херд может столкнуться с уголовным преследованием в Великобритании, поскольку солгала под присягой в Высоком суде Лондона о том, что пожертвовала на благотворительность деньги, полученные после развода с Деппом.

Мы также писали о том, что у актрисы диагностировано два расстройства личности.