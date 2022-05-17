Эмбер Херд снова попалась на лжи. Ей грозит новое расследование

Актриса не пожертвовала деньги, полученные после развода с Деппом, на благотворительность, как обещала.

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Бывшая жена американского актера Джонни Деппа Эмбер Херд под присягой солгала Высокому суду Лондона, когда сказала, что отдала $3,5 млн из своего бракоразводного процесса на благотворительность. Об этом стало известно во время очередного судебного заседания, где Херд выступает ответчиком в иске на $50 млн, сообщает Daily Mail.

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После того, как пара развелась в 2016 году, актриса обещала, что разделит половину урегулирования в размере $7 млн между Детской больницей Лос-Анджелеса и Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

Однако во время очередного допроса в зале суда актриса призналась, что на самом деле никому ничего не пожертвовала, несмотря на обещания. Эксперты по правовым вопросам заявили, что за лжесвидетельство ей грозит новое расследование в Великобритании.

"Лжесвидетельство является самой большой угрозой и затрагивает суть нашей системы правосудия, поэтому полицию можно пригласить для расследования, чтобы показать, что любой представитель общественности, который лжет в суд может быть привлечен к ответственности за дачу ложных показаний", – заявил в комментарии журналистам партнер юридической фирмы Hodge, Jones and Allen Шон Колфилд.

[ + – ] Джонни Депп требует с бывшей жены $50 млн за клевету, погубившую его карьеру Фото: Getty Images

Теперь Херд утверждает, что ей еще предстоит сделать полное пожертвование, потому что Джонни подал на нее в суд на $50 млн в марте 2019 года.

В свою очередь адвокат Деппа Камилла Васкес подчеркнула, что у Эмбер были деньги за несколько месяцев до судебного процесса, но она не пожертвовала их, как обещала.

Если британская сторона решит привлечь актрису к ответственности, она может столкнуться с трудностями, поскольку необходима экстрадиция подозреваемой, которая является резидентом США.

Ранее Эмбер Херд уже попалась на обмане австралийских таможенников в 2015 году. Она провезла на материк собак, йоркширских терьеров по кличке Пистоль и Бу, не оформив на них документов, подтверждающих, что животные здоровы и безопасны. При проверке же актриса сказала, что "забыла" документы дома из-за недосыпа.

Тогда ей поверили, однако в свете последних судебных исков австралийские власти решили пересмотреть показания Херд и раскрыли ее обман. Если она полетит в Австралию, там ее могут арестовать и привлечь к уголовной ответственности.

Судебный процесс между Деппом и Херд проходит в открытом режиме, его транслируют на нескольких платформах, и каждое новое заседание становится настоящим шоу. На данный момент команда Деппа выигрывает информационно, а вот Херд уволила своих пиарщиков из-за плохих заголовков.

Актриса уже понесла первые потери – ее вырезали из второй части "Аквамена". Ей все сложнее сдерживать эмоции, и на одном из заседаний она сорвалась на истерику. По словам экспертов, у Эмбер наблюдается расстройство личности.