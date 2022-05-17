Ембер Герд знову попалася на брехні. Їй загрожує нове розслідування

Акторка не пожертвувала гроші, отримані після розлучення з Деппом, на благодійність, як обіцяла.

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Колишня дружина американського актора Джонні Деппа Ембер Герд під присягою збрехала Високому суду Лондона, коли сказала, що віддала $3,5 млн зі свого процесу розлучення на благодійність. Про це стало відомо під час чергового судового засідання, де Герд виступає відповідачем у позові на $50 млн, повідомляє Daily Mail.

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Після того, як пара розлучилася у 2016 році, акторка обіцяла, що розділить половину врегулювання в розмірі $7 млн між Дитячою лікарнею Лос-Анджелеса та Американським союзом громадянських свобод (ACLU).

Проте під час чергового допиту в залі суду акторка зізналася, що насправді нікому нічого не пожертвувала, попри обіцянки. Експерти з правових питань заявили, що за лжесвідчення їй загрожує нове розслідування у Великобританії.

"Лжесвідчення є найбільшою загрозою і зачіпає суть нашої системи правосуддя, тому поліцію можна запросити для розслідування, щоб показати, що будь-якого представника громадськості, який бреше в суді, можуть притягти до відповідальності за подачу неправдивих показань", — заявив у коментарі журналістам партнер юридичної фірми Hodge, Jones and Allen Шон Колфілд.

[ + – ] Джонні Депп вимагає з колишньої дружини $50 млн за наклеп, що занапастив його кар'єру Фото: Getty Images

Тепер Герд стверджує, що вона ще має зробити повну пожертву, тому що Джонні подав на неї до суду на $50 млн у березні 2019 року.

Зі свого боку адвокатка Деппа Камілла Васкес наголосила, що Ембер мала гроші за кілька місяців до судового процесу, але вона не пожертвувала їх, як обіцяла.

Якщо британська сторона вирішить притягти акторку до відповідальності, вона може постати перед труднощами, оскільки необхідна екстрадиція підозрюваної, яка є резиденткою США.

Раніше Ембер Герд уже попалася на обмані австралійських митників у 2015 році. Вона провезла на материк собак, йоркширських тер'єрів на прізвисько Пістоль і Бу, не оформивши на них документів, що підтверджують, що тварини здорові та безпечні. Під час перевірки ж акторка сказала, що "забула" документи вдома через недосипання.

Тоді їй повірили, однак у світлі останніх судових позовів австралійська влада вирішила переглянути свідчення Герд і розкрила її обман. Якщо вона полетить до Австралії, там її можуть заарештувати та притягнути до кримінальної відповідальності.

Судовий процес між Деппом і Герд відбувається у відкритому режимі, його транслюють на кількох платформах, і кожне нове засідання стає справжнім шоу. На цей час команда Деппа виграє інформаційно, а ось Герд звільнила своїх піарників через погані заголовки.

Акторка вже зазнала перших втрат — її вирізали з другої частини "Аквамена". Їй все складніше стримувати емоції, і на одному із засідань вона зірвалася на істерику. За словами експертів, в Ембер спостерігають розлад особистості.