Адвокатка Джонні Деппа пояснила, чому він ніколи не дивиться у вічі Ембер Герд

Депп ще у 2016 році пообіцяв колишній дружині, що стане для неї ніким та нічим.

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Чим довше триває суд у справі Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд, який проходить в окрузі Ферфакс у Ферфаксі, штат Вірджинія, тим більше цікавих і часом несподіваних подробиць дізнається світ про стосунки цієї пари. Так, стало відомо, що актор пообіцяв екскоханій, що вона більше ніколи не побачить його очей, і дотримався свого слова, пише Newsweek з посиланням на свідчення актриси.

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Герд розповіла, що ця обіцянка прозвучала ще у 2016 році після того, як вона публічно звинуватила його в домашньому насильстві, і наголосила, що Депп жодного разу не глянув на неї під час суду, коли вона виступала на перехресному допиті, який проводила Камілла Васкес, адвокатка Деппа.

"Ти знаєш, чому він не дивиться на тебе. Він сказав тобі, що ти більше ніколи не побачиш його очей", — наголосила захисниця актора.

Васкес відтворила запис зустрічі між ними у 2016 році у Сан-Франциско після того, як Герд подала заборонний судовий наказ проти Деппа. Раніше в суді присяжні заслухали свідчення агента талантів Крістіана Каріно, який сказав присяжним, що допоміг організувати зустріч після того, як Герд хотіла помиритися з колишнім чоловіком. Каріно сказав присяжним, що того дня акторка обіцяла "ніколи" не звинувачувати Деппа в порушенні тимчасового заборонного судового наказу.

Аудіозапис зустрічі включав короткий вислів Деппа на адресу Герд: "Я завжди буду тобі нічим і ніким. Ти більше не побачиш моїх очей". На задньому плані чути її плач.

Джонні дотримався своєї обіцянки й більше ніколи не дивився в очі Ембер. Щобільше, на засіданнях він найчастіше сидить у сонцезахисних окулярах або з опущеною головою, щоб не бачити колишньої дружини.

На цей момент звернула увагу і ведуча Court TV Джулі Грант, назвавши поведінку Джонні "тривожною".

"Я думала, що Ембер Герд свідчила так добре, як могла. Те, що він дивився вниз більшу частину часу, викликало занепокоєння. Іноді може бути ефективно мати такий вигляд, ніби ви не звертаєте уваги на присяжних. Це хитрощі судового захисту", — припустила вона.

Нагадаємо, Ембер Герд може зіткнутися з кримінальним переслідуванням у Великій Британії, оскільки збрехала під присягою у Високому суді Лондона про те, що пожертвувала на благодійність гроші, отримані після розлучення з Деппом.

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