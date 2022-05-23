Стало известно, почему на самом деле Эмбер Херд вырезали из нового "Аквамена"

И это не петиция поклонников Джонни Деппа.

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Накануне стала известна подлинная причина, почему 36-летнюю актрису Эмбер Херд вырезали из новой части "Аквамена". Об этом пишет Wionews.

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Несмотря на то, что поклонники Джонни Деппа подписали петицию об отмене Эмбер Херд в ее киноработе, причиной увольнения актрисы из "Аквамена" стал совсем другой момент.

Оказалось, что между Эмбер Херд и главным героем "Аквамена" Джейсоном Момоа нет необходимой химии, что очень важно для съемок фильма. Об этом сообщила агент 36-летней актрисы.

[ + – ] Эмбер Херд выделили всего 10 минут в новой части "Аквамена" Фото: Скриншот

Эмбер Херд получила в новой части "Аквамена" менее 10 минут экранного времени. Бывшая жена Джонни Деппа сыграла в фильме морскую принцессу Мэру.

Напомним, Эмбер Херд рассказала о том, какие на самом деле отношения были у нее и актера Джеймса Франко, с которым ей приписывал роман бывший муж.

Также Фокус активно следит за судебным процессом между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Звездные супруги пытаются доказать свою правоту друг перед другом и отсудить материальный ущерб, нанесенный их карьерам.

Накануне Эмбер Херд случайно помогла Джонни Деппу прямо во время заседания суда. Она в своем выступлении упомянула бывшую девушку Деппа, которая теперь имеет полное право свидетельствовать в зале суда на стороне голливудского актера.